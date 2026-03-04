GÜZELBAĞ Mahallesi’nde kiralık bir evde ve zor şartlar altında tek başına yaşamını sürdüren Hüseyin Kocagöz’ün durumu üzerine harekete geçen Alanya Belediyesi, kısa sürede gerekli çalışmaları başlattı. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucu Hüseyin Amca için konteyner ev temin edilerek kurulumu tamamlandı.

HÜSEYİN AMCA’DAN TEŞEKKÜR

Altyapı ve çevre düzenlemelerinin ardından konteyner evin teslimi gerçekleştirildi. Yeni yuvasına kavuşan Hüseyin Kocagöz büyük mutluluk yaşarken, mahalle sakinleri de yapılan destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Uzun süredir zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Hüseyin Amca, emeği geçenlere teşekkür etti. Konteyner teslim programına Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Kaya, İrem Yunusoğlu ve Şahin Ararat da katıldı.

ARARAT: DESTEKLERİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Belediye Meclis Üyesi Şahin Ararat, sosyal destek çalışmalarının yalnızca merkez mahallelerle sınırlı kalmadığını, kırsal mahalleler dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan her noktada sürdürüldüğünü ifade etti ve “Belediyecilik anlayışımız doğrultusunda dezavantajlı vatandaşlara yönelik destekleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Başta Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hüseyin Amca’mıza yeni yuvası hayırlı olsun” dedi.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN