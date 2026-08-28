ALANYA Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen "Tarihi Mekânlardan Yükselen Müzik Tınıları" etkinlik serisi kapsamında, keman ve piyano sanatçılarından oluşan Kate Vovk ve Natalie Kuzmina Duo Kızılkule'de sahne alacak. Sevilen eserlerin ve popüler film müziklerinin seslendirileceği konser, bugün ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. Alanya’nın simgesi olan yapılardan Kızılkule, gelenekselleşen müzik buluşmalarından birine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Alanya Belediyesi'nin kentin tarihi noktalarını sanatla buluşturan "Tarihi Mekânlardan Yükselen Müzik Tınıları" konser serisi, müzikseverleri tarihi atmosferde yeniden bir araya getiriyor.

VOVK VE KUZMINA İKİLİSİ KIZILKULE'DE SAHNE ALACAK

Serinin yeni buluşmasında, keman sanatçısı Kate Vovk ile piyanist Natalie Kuzmina'dan oluşan müzik ikilisi sanatseverlerin karşısına çıkacak. İkili, neoklasik tarzın seçkin örnekleri ile hafızalara kazınan sevilen soundtrack (film müziği) parçalarından oluşan zengin bir repertuvarı icra edecek. Kızılkule'nin büyüleyici atmosferinde yankılanacak dinleti, Alanyalılara ve ilçeyi ziyaret eden misafirlere keyifli bir akşam yaşatacak.

TÜM SANATSEVERLER DAVETLİ

29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak dinleti için Kızılkule kapılarını tüm sanatseverlere açacak. Alanya Belediyesi, tarihi atmosferde gerçekleşecek bu ücretsiz müzik ziyafetine tüm vatandaşları davet etti. (Mihriban DENİZ ÇETİNKAYA)

Kaynak: Haber Merkezi