Orta Doğu’daki savaşın ardından petrol fiyatları sert yükselirken, ekonomist İslam Memiş altın ve gümüş için dikkat çeken açıklamalar yaptı. “Biraz stresli bir hafta bizi bekliyor” diyen Memiş, yatırımcıları hazırlıklı olmaya çağırdı.

ABD, İsrail ve İran arasında yükselen savaş gerilimi küresel piyasalarda dalgalanmayı artırdı. Petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkarak son dört yılın zirvesini görürken, yatırımcılar altın ve gümüş piyasasındaki gelişmeleri yakından izlemeye başladı.

Ekonomist İslam Memiş, yaşanan gelişmelerin ardından piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak özellikle emtia piyasalarına dikkat çekti. Memiş, önümüzdeki günlerde küresel piyasalarda dalgalanmanın devam edebileceğini söyledi.

“HERKES HAZIR OLSUN”

Piyasalarda stresli bir haftanın başlayabileceğini belirten Memiş, özellikle ABD’den gelecek ekonomik verilerin kritik olacağını vurguladı.

Memiş, “Biraz stresli bir hafta bizi bekliyor. Çarşamba günü saat 15.30’da ABD enflasyon verisi açıklanacak. Perşembe günü ise merkez bankasının faiz kararı var. Enflasyonun biraz yüksek gelmesi, faizlerde ise değişiklik olmaması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARI GÜNDEMDE

Orta Doğu’daki savaşın enerji piyasasını doğrudan etkilediğini söyleyen Memiş, petrol fiyatlarının kısa sürede 100 doların üzerine çıktığını hatırlattı.

Memiş, “Petrol sabah saatlerinde 116 dolara kadar çıktı, şu an 106 dolar seviyelerinde. Bu sürecin arkasında küresel ekonomik dengeleri değiştirebilecek gelişmeler var” dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Emtia piyasalarında haftanın düşüşle başladığını belirten Memiş, bunun geçici olabileceğini söyledi. Ona göre savaşın etkileri azaldığında özellikle değerli metallerde hareketlilik yaşanabilir.

Memiş, “Şu anda emtia tarafında düşüş var ama bunun arkasında büyük bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Savaşın etkisi azaldığında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında ciddi yükselişler görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yüzden yatırımcıların küresel savaşın piyasalara etkisi, altın ve gümüş fiyat beklentisi gibi gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti.

PETROL 200 DOLAR İDDİASI

Enerji piyasasında yaşanan gelişmelere de değinen Memiş, petrol fiyatlarının ilerleyen süreçte daha da yükselebileceğini söyledi.

Memiş, “Petrol piyasasının kontrolünün önemli bir kısmı ABD’de. Küresel dengeler bu şekilde devam ederse petrolün 200 dolara kadar çıkma ihtimali konuşulabilir” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre Orta Doğu’daki savaşın petrol fiyatlarına etkisi ve küresel enflasyon baskısı, önümüzdeki günlerde piyasaların en önemli gündem maddeleri arasında yer almaya devam edecek.