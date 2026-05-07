Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yargılandığı rüşvet ve yolsuzluk davasında üçüncü duruşma başladı. Gözler bugün verilecek ifadelere çevrildi.

DURUŞMADA KRİTİK AŞAMAYA GELİNDİ

Antalya’da görülen ve kamuoyunda “Muhittin Böcek rüşvet ve yolsuzluk davası” olarak bilinen dosyada üçüncü duruşma başladı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamada toplam 41 sanık bulunuyor.

Duruşmada bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek’in ifade vermesi bekleniyor. Mahkeme salonunda CHP’li yöneticiler ve yerel siyasetçiler de hazır bulundu.

SUÇLAMALAR NELER?

Dosyada Muhittin Böcek’e yöneltilen suçlamalar arasında;

“icbar suretiyle irtikap”, “haksız mal edinme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” ve “nüfuz ticareti” yer alıyor.

Savcılık iddianamesine göre dava, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik mali işlemler ve bazı ticari ilişkiler üzerinden şekilleniyor.

TANIK İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Duruşmada ilk olarak SEGBİS üzerinden ifade veren tanık Çağlar G., belediyenin borçları nedeniyle bağış talep edildiğini öne sürdü. Tanık, “Kime ne kadar ödeme yapıldığını bilmiyorum” diyerek sürece doğrudan dahil olmadığını ifade etti.

Aynı duruşmada ifade veren Hakan A. ise geçmişte yaşanan bir borç ilişkisine değinerek, 2022 yılında 188 gram altın aldığını ve bunu taksitlerle geri ödediğini söyledi.

Hakan A., ayrıca yaklaşık 300 bin liralık çek verdiğini ve bu işlemlere ilişkin belgelerin dosyada bulunduğunu belirtti.

GÖZLER BUGÜNKÜ İFADELERDE

Mahkemede bugün alınacak ifadelerin, özellikle para ve altın alışverişine ilişkin iddiaların netleşmesi açısından belirleyici olması bekleniyor.

Davanın ilerleyen saatlerinde yeni gelişmelerin ortaya çıkması ve dosyanın seyrinin değişmesi ihtimali konuşuluyor.