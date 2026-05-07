ANTALYA'DA bu yıl meslek odaları, esnaf odaları, ihracatçı birlikleri gibi sivil toplum örgütlerinin seçimlerinin ardından gözler, başta ATSO olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara çevrildi. TOBB'a bağlı oda ve borsaların ekim- kasım aylarında yapılması beklenen seçimleri için Antalya'da 60 bine yakın üye sayısıyla kentin en büyük sivil toplum örgütlerinden ATSO'da olası adaylar sahaya indi. ATSO'da şu ana kadar adaylığını sadece bir isim açıklarken, üç isim ise komiteleri oluşturan sektörlere yönelik bir süredir ziyaretlerde bulunup, seçim sürecine ilişkin görüşmeler gerçekleştiriyor. ATSO seçimleri için adaylığını açıklayan veya olası adayların renkleri de belli oldu. Yeni dönem için adaylığı konuşulan ancak henüz resmi açıklamada bulunmayan ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz ve ekibi ise 'turuncu' renkli listeyle seçime girecek. İsmi geçen adaylardan eski ATSO Başkanı Davut Çetin ve ekibi, daha önceki seçimlerde olduğu gibi 'kırmızı' listeyle yarışa katılacak. Sektörel ziyaretleriyle adaylığı konuşulan isimlerden biri olan ATSO'nun merhum başkanı Ali Bahar'ın kardeşi ve meclis üyesi Berkay Bahar ve ekibi ise 'mavi' renkli listeyle seçime hazırlanıyor. Şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim olan Antalya Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) Başkanı Reşat Güney, 'beyaz' listeyle seçimlere gireceğini açıkladı.

49 KOMİTE 60 BİN ÜYE

Üç aşamalı ATSO seçiminde ilk olarak 60 bine yakın oda üyesi iş yerleri, 49 farklı meslek komitesinde aday olan komite üyelerini seçecek. Komite üyeleri ise 117 civarındaki meclis üyelerini, meclis üyeleri de 11 kişilik yönetim kurulunu belirleyecek. Yönetim kurulu da kendi içinde başkan, başkan yardımcıları ve diğer görevlileri belirleyecek.

Kaynak: DHA