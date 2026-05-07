​BAŞKAN ÖZÇELİK: MAHMUTLAR’I PIRIL PIRIL HALE GETİRECEĞİZ

​Alanya Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Mahmutlar Mahallesi’ndeki yol ve altyapı çalışmalarına dair umut verici açıklamalarda bulundu. Çalışmaların planlı bir şekilde sürdüğünü belirten Özçelik, "Mahmutlar için planlamalarımızı yapıyoruz. Özellikle Atatürk Caddesi’ni pırıl pırıl hale getireceğiz. Planlama bittiğinde her zamanki gibi net tarih ve zaman vermeye gayret edeceğiz" dedi.

​MUHTAR SÖNMEZ: HALKIMIZ GECİKMELERİ KABUL ETMİYOR

​Başkan Özçelik’in açıklamalarını değerlendiren Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, belediyenin programlı çalışmasını takdir ettiklerini ancak mahallenin büyüklüğü nedeniyle beklentilerin yüksek olduğunu ifade etti. Mahmutlar’ın Alanya’nın en büyük mahallesi olduğunu hatırlatan Sönmez, "Belediyemiz kapanmadan önce her konuda hızlı çalışmalara alışmış bir halkımız var. Bu nedenle gecikmeler mahalle sakinlerimiz tarafından kabul görmüyor" diyerek sürecin hızlanması gerektiğine dikkat çekti.

​ATATÜRK CADDESİ’NE SICAK ASFALT TALEBİ

​ASAT tarafından Atatürk Caddesi’nde yürütülen altyapı çalışmalarının ardından bölgedeki sorunların kısmen çözüldüğünü belirten Sönmez, mahallelinin esas beklentisinin konforlu bir ulaşım olduğunu söyledi. Sönmez, "Halkımız, altyapısı tamamlanan bu caddenin bir an önce sıcak asfaltla kaplanmasını bekliyor. Başkanımıza bu projeyi gündeme aldığı için mahallemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

​BARBAROS CADDESİ’NDE KALDIRIM VE AYDINLATMA SORUNU

​Mahmutlar’ın bir diğer önemli arter olan Barbaros Caddesi’ndeki eksikliklere de değinen Muhtar Sönmez, durumun "içler acısı" olduğunu ifade etti. Caddenin estetik ve güvenlik açısından yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

​"Barbaros Caddesi’nde kaldırımlar maalesef çok kötü durumda ve aydınlatma yetersiz. Bu caddemizde kaldırımların yeniden elden geçirilmesi ve aydınlatma sisteminin modern bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Mahallemizin hak ettiği hizmeti alması en büyük dileğimizdir."