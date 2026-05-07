7 Mayıs 2026’da Antalya genelinde planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Alanya dahil birçok ilçede kesinti süresi 7 saate kadar çıkıyor.

Antalya elektrik kesintisi 7 Mayıs 2026 kapsamında kent genelinde geniş çaplı planlı kesintiler başladı. Alanya elektrik kesintisi başta olmak üzere Manavgat, Serik, Aksu ve Kepez gibi birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren enerji verilemiyor.

ALANYA’DA 7 SAATE VARAN KESİNTİ

Alanya’da planlı elektrik kesintisi hangi mahalleleri kapsıyor sorusu sabah saatlerinden itibaren en çok aranan başlıklardan biri oldu. Çıplaklı, Oba, Tosmur, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak, Demirtaş, Çamlıca ve Şıhlar mahallelerinde farklı saat aralıklarında kesinti uygulanıyor.

Kesintilerin büyük bölümü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlandı. Özellikle Mahmutlar, Oba ve Kargıcak çevresinde kesinti süresinin daha uzun olduğu görülüyor.

AKSU VE KEPEZ’DE YATIRIM ÇALIŞMASI

Aksu ilçesinde Atatürk ve Çamköy mahallelerinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanıyor. Zeytinlik Mahallesi’nde ise Aksu ve Kepez’i kapsayan yatırım çalışması nedeniyle gün boyu enerji verilemiyor.

MANAVGAT VE SERİK’TE GÜN BOYU KESİNTİ

Manavgat’ta Örenşehir, Aşağı Pazarcı, Yayla ve Çenger mahallelerinde planlı çalışmalar sürüyor. Serik’te ise Belek, Belkıs, Deniztepesi, Üründü ve Karadayı mahallelerinde 09.30 – 16.30 saatleri arasında kesinti uygulanıyor.

DİĞER İLÇELER DE LİSTEDE

Kaş’ta Yeşilköy ve Gökçebük, Finike’de Arif Mahallesi, Gazipaşa’da ise İnal Mahallesi kesintiden etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Gazipaşa’da kesintinin 09.00 – 17.00 saatleri arasında sürmesi bekleniyor.

Muratpaşa Güzeloba Mahallesi ve Elmalı Bozhüyük Mahallesi’nde de gün boyu süren kesintiler dikkat çekiyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, planlı elektrik kesintisi saatleri Antalya genelinde çalışmaların güvenli şekilde yürütülmesi için uygulandığını belirtti. Elektronik cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbirli olması istendi.

Özellikle Alanya’da uzun süren kesintiler nedeniyle esnafın jeneratör kullanımı ve vatandaşların günlük planlarında değişiklik yaptığı görüldü.