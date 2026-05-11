İstanbul Beylikdüzü'nde 14 Aralık 2024 tarihinde Haber Global çalışanı Muharrem Can Kurtuluş'un hayatını kaybettiği cinayet davası karara bağlandı. Bakırköy 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan üç sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

OTOPARKTA BAŞLAYAN GERİLİM

Olay gecesi Yakuplu Mahallesi'ndeki bir restoranda alkol alan grubun saat 00.27 sularında otoparka geçmesiyle tartışma başladı. Aktarılan bilgilere göre, Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras, otoparkta bulunan Kurtuluş'un aracının yanına giderek kendisine saldırdı ve cep telefonunu gasbetti. Ardından Kurtuluş, çevredeki Erhan A. isimli tanıktan kendi numarasını aramasını talep etti. Telefona yanıt veren Atakan Gökmen'in küfürlü ifadeler kullandığı ve maktulün yerini öğrenmeye çalıştığı öne sürüldü.

SİLAHLI SALDIRI VE YAKALANMA SÜRECİ

İlerleyen dakikalarda üç şüpheli yeniden Kurtuluş'un yanına geldi. İddiaya göre Asil Can Aras'ın temin ettiği tabancayı alan Atakan Gökmen, maktule 6-7 el ateş etti. Göğsünden yaralanan Kurtuluş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası Taha Keskin'den yardım isteyerek kaçmaya çalışan Atakan Gökmen ile diğer şüpheliler kısa sürede emniyet güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda cinayet silahı, maktule ait telefon ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

MAHKEME KARARI VE KAMUOYU YANSIMALARI

Duruşmada savunma yapan Atakan Gökmen, olay anında alkollü olduğunu ve silahın eline geçmesiyle olayın yaşandığını ileri sürerek pişmanlığını dile getirdi. Diğer tutuklu sanıklar da beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti; Sonkan Gökmen ve Asil Can Aras'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Hırsızlık' suçundan ise 3'er yıl hapis cezası verdi.

KARARIN YEREL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ

Sanık Atakan Gökmen müebbet hapsin yanı sıra 'Ruhsatsız silah kullanımı' suçundan 3 yıl ceza alırken, nitelikli yağma suçundan beraat etti. Tutuksuz yargılanan Taha Keskin'in ise suçluyu kayırma iddiasından beraatine hükmedildi.