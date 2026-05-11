Alanya Kültür Merkezi, 10-16

Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi El Sanatları Atölyesi bünyesindeki özel bireylerin çalışmalarından oluşan 'Hayalden Tuvale Karma Resim Sergisi' ziyarete açıldı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşegül Macar Koçak'ın aktardığına göre, sergilenen her eser yaratıcısının kişisel yaşam mücadelesini ve hayallerini yansıtıyor. Etkinlik boyunca Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Grubu da performans sergileyerek atmosfere katkı sağladı.

SANAT VE SPORDA YENİ ADIMLAR

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, sanatın sınır tanımayan evrensel diline vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin sosyal yaşamdaki engelleri kaldırdığını bildirdi. Konukçu ayrıca, Alanya'da sportif erişilebilirlik adına önemli bir gelişmeyi duyurdu. Alanya Belediyespor çatısı altında Tekerlekli Sandalye Tenis Takımı'nın kurulduğu açıklandı. Tören sırasında gerçekleştirilen kısa gösteri maçı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

SERGİ 5 GÜN ZİYARETE AÇIK

Toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen ve Alanya'nın kültürel yaşamına değer katan sergi, beş gün boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Kurdele kesim törenine Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ile Nazmi Zavlak, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.