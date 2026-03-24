Esila Deniz, babası Şaban Yiğitbay ve annesi Deniz Yiğitbay ile birlikte gerçekleşen ziyarette, minik Esila için Antalya Valiliği onayıyla başlatılan yardım kampanyası hakkında bilgi verildi. Kaymakam Öztürk, Esila Deniz’in sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, kampanyanın başarıyla sonuçlanmasını temenni ederek minik Esila’ya acil şifalar diledi. Öte yandan, Esila Deniz’in tedavisi için yürütülen yardım kampanyasına vatandaşların göstereceği destek ve duyarlılığın büyük önem taşıdığı vurgulandı. (Haber MERKEZİ)

