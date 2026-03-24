BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin planlı ve sürdürülebilir şehircilik vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalarla Alanya'nın altyapısı modern standartlara kavuşturuldu. Artan nüfus ve gelişen şehir yapısı doğrultusunda ilçede planlı yatırımlara devam edilecek.

İÇME SUYUNDA GÜÇLÜ ALTYAPI

ASAT tarafından ilçede 377 bin 237 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yeni yerleşim alanları sisteme dahil edilirken, ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar yenilendi. Bu kapsamda içme suyu yatırımları için 1 milyar 468 milyon 425 bin 449 TL kaynak kullanıldı. Yapılan çalışmalarla vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi güvence altına alındı.

KANALİZASYON ŞEBEKESİ GENİŞLEDİ

Alanya genelinde 84 bin 112 metre kanalizasyon hattı döşendi. Çevre sağlığını önceleyen projelerle atık suyun güvenli şekilde taşınması sağlandı. Kanalizasyon yatırımlarının toplam maliyeti 384 milyon 087 bin 324 TL oldu.

YAĞMUR SUYU HATLARIYLA TAŞKIN RİSKİNE ÖNLEM

İlçede aşırı yağışlara karşı önlem almak amacıyla 1921 metre yağmur suyu hattı inşa edildi. Bu çalışmalar için 21 milyon 484 bin 762 TL yatırım gerçekleştirildi. Yapılan imalatlarla su baskınlarının önüne geçilmesi hedeflendi.

ATIKSU YATIRIMLARIYLA ÇEVRE KORUMA

Atıksu altyapısı ve arıtma yatırımları kapsamında 597 milyon 310 bin 590 TL'lik çalışma hayata geçirildi. Bu yatırımlar sayesinde atık suların çevreye zarar vermeden arıtılması sağlanarak Alanya'nın doğal değerleri koruma altına alındı.

ASFALT VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

Altyapı imalatlarının ardından üstyapı düzenlemeleri de eş zamanlı olarak yürütüldü. Bu kapsamda 450 milyon 598 bin 747 TL asfalt yatırımı gerçekleştirildi. Altyapı sonrası yolların hızlı şekilde yenilenmesiyle hem trafik güvenliği artırıldı hem de vatandaş memnuniyeti sağlandı.

HİZMET VE DİĞER YATIRIMLAR

Tesis, ekipman ve hizmet altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapılan diğer yatırımların toplamı ise 602 milyon 365 bin 268 TL oldu. Böylece ASAT'ın sahadaki operasyonel gücü ve hizmet kapasitesi artırıldı.



Kaynak: DHA