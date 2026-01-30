İstanbul Boğazı’nın silüetini süsleyen en değerli taşınmazlardan biri olan tarihi Kara Todori Yalısı, dev bir icra operasyonuyla gündeme oturdu. Bir bankanın alacaklarını tahsil etmek amacıyla başlattığı süreçte, Sarıyer’in göz bebeği olan bu eşsiz yapı satışa çıkarıldı. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından yürütülen işlemlerde, yalının piyasa değeri dudak uçuklattı.

DEĞERİ TAM 1 MİLYAR 150 MİLYON TL

Boğaz hattındaki gayrimenkul piyasasını hareketlendiren satışta, yalı için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 150 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Alanya’daki lüks konut ve gayrimenkul yatırımcılarının da dikkatle takip ettiği bu dev satış, Türkiye’nin en yüksek bedelli icra dosyalarından biri olarak değerlendiriliyor.

BALYAN İMZALI MİMARİ ŞAHESER

1871 yılında inşa edilen yalı, sadece bir konut değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih mirası. Çırağan Sarayı’nın mimarı Sarkis Balyan’ın imzasını taşıyan yapı, altın varaklı nişleri ve büyüleyici süslemeleriyle tanınıyor. Kendine ait özel rıhtımı bulunan Kara Todori Yalısı, sanatsal değeriyle "paha biçilemez" eserler arasında gösterilse de, icra dairesi nihai satış için süreci başlattı.

ALANYA YATIRIMCISININ MERCEĞİNDE

İstanbul Boğazı’ndaki bu sıcak gelişme, yerli ve yabancı yatırımcıların odağını yeniden yalı piyasasına çevirdi. Alanya gibi turizmin ve lüks emlağın kalbinin attığı bölgelerdeki yatırımcı profilini de yakından ilgilendiren bu milyarlık satışın, piyasadaki dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor. Daha önce de yüksek satış rakamlarıyla gündeme gelen yapı için tekliflerin hangi seviyede kalacağı ise sektörde en çok konuşulan konuların başında geliyor.