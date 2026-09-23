ALANYA’DA eğitim alanındaki kurumlara bir yenisi daha eklendi. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek Özel Alanya YÖN Analiz Akademi Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi, gerçekleştirilen açılış töreniyle eğitim hayatına adım attı.

Lale Akdenizli ve Esin Kalaycı tarafından kurulan merkezin açılış törenine Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve eğitim camiasından davetliler katıldı.

EĞİTİM CAMİASI AÇILIŞTA BULUŞTU

Açılış töreninde merkezin eğitim alanında gerçekleştireceği çalışmaların Alanya’ya katkı sağlaması yönündeki temenniler dile getirildi. Davetliler, merkezin kurucuları Lale Akdenizli ve Esin Kalaycı’yı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Sosyal etkinlik ve gelişim merkezi olarak hizmet verecek kurumun, öğrencilerin eğitim süreçlerine yönelik faaliyetlerin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyici çalışmalar gerçekleştirmesi hedefleniyor.

YILMAZ’DAN HAYIRLI OLSUN MESAJI

Açılışa katılan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da yeni eğitim merkezinin Alanya eğitim camiasına hayırlı olması temennisini iletti. Yılmaz, kurumun kurucuları Lale Akdenizli ve Esin Kalaycı’ya yeni dönemde başarı dileklerini sundu.

YENİ EĞİTİM MERKEZİ HİZMETE BAŞLADI

Açılış programıyla birlikte faaliyetlerine başlayan Özel Alanya YÖN Analiz Akademi Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi, Alanya’daki öğrencilere yönelik eğitim ve gelişim çalışmalarını sürdürecek.

Tören, davetlilerin yeni merkeze ilişkin iyi dileklerini iletmeleri ve kuruculara başarı temennisinde bulunmalarının ardından sona erdi. (Mehmet TUNÇ)