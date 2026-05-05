"Hatay’a Vefa" programı kapsamında Hatay’dan Mardin’e, Siirt’ten Şanlıurfa ve Nusaybin’e kadar uzanan bir rotada incelemelerde bulunan Sünbül, huzur ve güven ortamının tüm bölgeye hâkim olduğunu belirtti.

​KARDEŞLİK KÖPRÜLERİ KURULDU

​MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, ilçe teşkilatıyla birlikte katıldığı programın ardından rotasını bölge illerine çevirdi. Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Nusaybin gibi kritik noktalarda bir dizi temasta bulunan Sünbül, hem yerel halkla hem de bölgedeki MHP teşkilatlarıyla bir araya gelerek dayanışma mesajları verdi.

​Bölgedeki değişim ve dönüşümü yerinde inceleyen Başkan Sünbül, terörsüz Türkiye çalışmalarının meyvelerini verdiğini vurguladı. Vatandaşların barış ve huzuru bir yaşam felsefesi haline getirmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Sünbül; bölge halkının Alanya’da olduğu gibi huzur, kardeşlik ve güven içinde işine gücüne odaklandığını, bu iklimin en üst derecede hissedildiğini aktardı.

​VATANDAŞIN İLGİSİ BİZLERİ GURURLANDIRDI

​Gittiği her noktada yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten Sünbül, bölge halkına teşekkürlerini iletti. Partilerine ve heyetlerine gösterilen yoğun teveccühün, kardeşlik bağlarının ne kadar sağlam olduğunun bir kanıtı olduğunu vurguladı.

​Sünbül, ziyaretleri sırasında duygulandıran bir anısını da şu sözlerle paylaştı: "Alanya'da yaşayan bir vatandaşımız, sosyal medya paylaşımıma 'Ailem Siirt'te yaşıyor, ziyaret eder misiniz?' diye yazdı. Kendisiyle iletişime geçtim ve gidip aileyi ziyaret ettim. Bu kardeşlik bağının ne kadar önemli olduğunu; gördüğümüz olağanüstü misafirperverlikten ve içten gelen samimiyetten bir kez daha anladım."

​Doğusuyla batısıyla ülkenin her sokağında bu duyguların sonsuza kadar süreceğine olan inancını dile getiren Başkan Sünbül, Türkiye’nin her köşesinde tesis edilen bu huzur ortamının korunması için çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti.