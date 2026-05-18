Bursa’nın Yıldırım ilçesi, akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. İddiaya göre nişanının bozulmasının ardından genç kızın ailesine husumet besleyen S.Ç., tartıştığı baba Özgür Yelegen’e tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Yelegen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin kısa sürede yürüttüğü çalışma sonucu suçta kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan olay, mahallede büyük üzüntü yarattı.

TAKSİYLE MAHALLEYE GELDİ

Olay, Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre S.Ç., evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısından kısa süre önce ayrıldı. Şüphelinin, genç kadının ailesinin baskısıyla ayrıldığı ve başka biriyle evlendirilmek istendiği yönünde duyum aldığı öne sürüldü.

Bunun üzerine taksiyle eski nişanlısının yaşadığı mahalleye gelen S.Ç., burada genç kızın babası Özgür Yelegen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabancayla art arda ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALANAN BABA KURTARILAMADI

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Özgür Yelegen, yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Acı haberin ardından aile yakınları ve mahalle sakinleri hastane önünde büyük üzüntü yaşadı. Olay, nişan sürecinde yaşanan anlaşmazlıkların ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ŞÜPHELİ SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından kaçan S.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için savcılık ve polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme yürütülüyor. Soruşturma kapsamında taraflar arasındaki geçmiş anlaşmazlıkların da değerlendirildiği öğrenildi.