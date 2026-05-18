İstanbul’un en yoğun güzergâhlarından biri olan Çırağan Caddesi, sabaha karşı meydana gelen ciddi bir trafik kazasına sahne oldu. Beşiktaş ilçesinde iki otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpışması sonucu toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelerek çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu.

ARAÇLARDA SIKIŞAN 4 KİŞİ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak Çırağan Caddesi’ni her iki yönde araç trafiğine kapattı.

Kazada araç içinde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı ve sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

9 YARALININ TEDAVİSİ HASTANEDE SÜRÜYOR

Kazada yaralanan toplam 9 kişinin sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Gece saatlerinde yaşanan kaza nedeniyle Çırağan Caddesi’nde trafik bir süre kontrollü olarak durduruldu. Hasar gören araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ve yol temizliğinin tamamlanmasının ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.

POLİS KAZANIN NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çarpışmanın nedeni netlik kazanacak.

Uzmanlar, özellikle gece ve sabaha karşı saatlerde sürücülerin hız sınırlarına uyması ve dikkat dağınıklığına karşı daha temkinli olması gerektiğini hatırlatıyor.