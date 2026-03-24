​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklere yönelik denetimlerini sıkılaştırıyor. Resmî Gazete ’de yayımlanan son tebliğle birlikte, aralarında ekskavatör operatörlüğünden hibrit araç bakım onarımcılığına kadar pek çok kritik mesleğin icrası için Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) şartı getirildi.

​BELGE SAYISI 244’E YÜKSELDİ

​Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı Uzmanı Muharrem Kaya, yeni gelişen teknolojilerin ve iş güvenliği risklerinin bu düzenlemede temel kriter olduğunu belirtti. Kaya, "Yeni düzenlemeyle birlikte belge zorunluluğu kapsamındaki meslek sayısı 204’ten 244’e yükseldi. Bu hamle, iş kazalarının önlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması adına kritik bir adımdır," ifadelerini kullandı.

​12 AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLADI

​Tebliğ uyarınca, belirlenen 40 meslek dalında çalışan ve belgesi bulunmayan kişiler için 12 aylık bir uyum süreci tanındı. Mart 2027’den itibaren MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan çalışanlar, bu iş kollarında istihdam edilemeyecek. Kurallara uymayan işverenlere ise 5544 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası uygulanacak.

​KİMLER MUAF TUTULACAK?

​Düzenleme, belirli şartları sağlayan çalışanlar için muafiyet imkânı da tanıyor:

​3308 sayılı Kanun kapsamında ustalık belgesi olanlar.

​Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik okullardan mezun olanlar.

​Üniversitelerin ilgili bölümlerinden diploma sahibi olanlar.

​Belirlenen tarihten önce MEB onaylı ilgili kurs programlarını başarıyla tamamlayanlar.

​KAPSAMA ALINAN KRİTİK MESLEKLER

​Yeni listede özellikle enerji, otomotiv ve inşaat sektörlerindeki teknolojik dönüşüm dikkat çekiyor. Zorunluluk getirilen bazı meslekler şunlar:

​Enerji ve Çevre: Atık koordinatörü, fotovoltaik ve rüzgâr güç sistemi personeli, biyogaz sistemleri personeli.

​Otomotiv: Elektrikli ve hibrit araç bakım onarımcıları (Seviye 4 ve 5).

​İnşaat ve İş Makineleri: Ekskavatör, mobil vinç ve beton pompa operatörleri.

​Sanayi: Dökümcü, maçacı, işletme elektrik bakımcısı.

​‘MİLLİ EKONOMİYE VE GÜVENLİĞE KATKI’

​Muharrem Kaya, açıklamasının sonunda mesleki ehliyetin önemine vurgu yaparak; "Mesleklerin ehil ellerde icra edilmesi hem üreticinin hem de tüketicinin mağduriyetini önleyecektir. Belgelendirme süreçlerinin tamamlanması, Türkiye ekonomisinin verimliliğine ve kalkınmasına doğrudan olumlu katkı sağlayacaktır," dedi.