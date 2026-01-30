Bakımevleri Üzerinden Dolandırıcılık İddiası

Dr. Öz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı ve görüntülü paylaşımlarda, Los Angeles’ın sağlık alanında “ülkenin en büyük dolandırıcılık merkezlerinden biri haline geldiğini” savundu. Kentte olağan dışı sayıda bakımevi bulunduğunu ifade eden Öz, bu durumun gerçek hasta ihtiyacıyla açıklanamayacağını ve dolandırıcılık şüphesini güçlendirdiğini dile getirdi.

“3,5 Milyar Dolarlık Vurgun”

Öz’ün iddiasına göre, Los Angeles’ta faaliyet gösteren bazı organize suç ağları, bakımevleri aracılığıyla kamu sağlık fonlarını hedef aldı. Öz, çoğunlukla Rus ve Ermeni kökenli olduğu ileri sürülen suç gruplarının doktorlarla iş birliği yaparak sistematik şekilde dolandırıcılık gerçekleştirdiğini, kent genelinde toplam zararın yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaştığını öne sürdü.

Bir bölgede ortaya çıkarılan dolandırıcılık ağının tek başına 16 milyon dolarlık vurgun yaptığına dikkat çeken Öz, suç örgütü liderlerinden birinin yalnızca 2 yıl hapis cezası almasını da eleştirdi. İddialara göre yaklaşık 100 bin hasta da bu dolandırıcılık dosyalarına dahil edildi.

California Valiliği’nden Yanıt

California Valisi Gavin Newsom’ın Basın Ofisi, Dr. Öz’ün açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Paylaşımda, eyalet yönetiminin bakımevleri üzerinden yapılan dolandırıcılıkla mücadeleye yıllar önce başladığı, bu kapsamda 2022 yılından itibaren yeni bakımevi lisanslarının verilmediği belirtildi.

Açıklamada, Dr. Öz’ün “dolandırıcılıkla mücadeleyi kendi başarısı gibi göstermeye çalıştığı” ileri sürüldü. Ancak eyalet yönetimi, Los Angeles’ta dolandırıcılık yapıldığı yönündeki iddiaları açık şekilde yalanlamadı.

Önceki Açıklamalar

Dr. Öz, 26 Ocak’ta yaptığı başka bir paylaşımda da benzer iddiaları dile getirmiş, sağlık sisteminin organize suç ağları tarafından istismar edildiğini ve milyarlarca dolarlık kamu zararının oluştuğunu savunmuştu. Newsom’ın Basın Ofisi o dönemde de dolandırıcılık iddialarını reddetmemiş, ancak bu mücadelelerin Öz’ün görevinden önce başlatıldığını vurgulamıştı.