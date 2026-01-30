ALANYA’DA uzun yıllar kamu hizmetinde bulunan ve Şekerhane Mahallesi’nde 25 yıl muhtarlık yapan Mehmet Yenialp, 93 yaşında hayatını kaybetti. Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp’in babası olan Yenialp’in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren Mehmet Yenialp için bugün Hacımemişler Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Yenialp’in cenazesi, kılınan namazın ardından Bektaş Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yeni Alanya ailesi olarak Merhum Mehmet Yenialp’e Allah’tan rahmet, başta Yenialp ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Haber Merkezi