Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde ölçme ve değerlendirme sistemini baştan aşağı değiştiren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin imzasıyla 81 ile gönderilen ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü de kapsayan resmi yazıya göre, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimleri de mercek altına alınıyor. İkinci dönem sonunda başlayacak olan bu yeni süreç, klasik "karne" anlayışını tamamen değiştiriyor.

KARNE YETMEYECEK, YENİ RAPOR GELİYOR

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde güncellenen öğretim programları, ezberci eğitimden beceri temelli yapıya geçişi hedefliyor. Bakanlığın talimatına göre, ortaokul 5 ve 6. sınıflar ile lise hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine, yıl sonunda karnelerinin yanında bir de "Gelişim Raporu" verilecek. Bu rapor, öğrencinin sadece ders notlarını değil; kavramsal becerilerini, alan becerilerini ve sosyal-duygusal yetkinliklerini ne ölçüde kazandığını somut verilerle ortaya koyacak.

VELİLERE ‘BÜTÜNCÜL TAKİP’ İMKANI

Yeni sistemin en çarpıcı yanı, velilerin çocuklarının gelişimini anlık ve bütüncül olarak takip edebilecek olması. Resmi yazıda, bu raporların okul-aile işbirliğini güçlendireceği ve öğrencinin gelişimin sadece okul duvarları arasında kalmayacağı vurgulandı. Alanya’daki veliler, çocuklarının güçlü yönlerini ve desteklenmesi gereken alanlarını bu raporlar sayesinde çok daha net görebilecek. Daha önce okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarda başlayan uygulamanın kapsamı böylece genişletilmiş oldu.

İKİNCİ DÖNEM SONUNDA DEVREYE GİRİYOR

Merakla beklenen uygulamanın takvimi de netleşti. Bu eğitim öğretim yılının birinci yarıyılında öğrenciler yine alışılagelmiş karnelerini alacaklar. Ancak ikinci dönem sonu geldiğinde süreç değişecek. Öğretmenler, yıl boyunca işlenen ünite ve temaları dikkate alarak öğrencilerin gelişim verilerini sisteme işleyecek. Yıl sonunda ise öğrencilere karneleriyle birlikte, tüm yılın beceri haritasını çıkaran "Gelişim Raporu" teslim edilecek.