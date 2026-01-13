ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti üzerindeki ekonomik çemberi daha önce görülmemiş bir sertlikle daraltıyor. Washington yönetimi, küresel ticaret dengelerini kökünden sarsacak bir hamleye imza atarak, müttefiklerini ve ticari ortaklarını keskin bir tercihle baş başa bıraktı. Sosyal medya üzerinden yapılan ve piyasalarda bomba etkisi yaratan açıklamaya göre, İran ile ticari faaliyetlerini sürdüren ülkeler, ABD pazarında ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak.

TRUMP'TAN NET ÜLTİMATOM: KARAR KESİN VE NİHAİ

Trump'ın "derhal geçerli" olduğunu vurgulayarak duyurduğu yeni yaptırım paketi, Tahran yönetimini küresel finans sisteminden tamamen silmeyi hedefleyen stratejinin en agresif adımı olarak yorumlandı. Sosyal medya paylaşımında diplomatik nezaketi bir kenara bırakan Trump, dünyaya şu sözlerle meydan okudu:

"Derhal geçerli olmak üzere; İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan her ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı her türlü iş ve ticaret için yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecektir. Bu karar kesin ve nihayettir."

ALANYA EKONOMİSİ VE PİYASALARDA "MALİYET" ENDİŞESİ

Bu radikal kararın, İran ile enerji ve hammadde ticareti yapan Avrupa Birliği ülkeleri, Çin ve Hindistan gibi dev ekonomilerde şok dalgaları yaratması bekleniyor. Ekonomistlerin "ekonomik blokaj" olarak tanımladığı bu hamlenin, küresel tedarik zincirinde maliyetleri hızla yukarı çekeceği öngörülüyor.

Küresel piyasalarda esen bu sert rüzgarlar, turizm ve tarımın kalbi Alanya'da da yakından takip ediliyor. Türkiye'nin İran ile olan ticari ve sınır komşuluğu ilişkileri nedeniyle, kararın döviz kurları ve ithalat-ihracat dengeleri üzerinde yaratabileceği olası baskı, yerel iş dünyasını tedirgin ediyor. Alanya'daki turizmciler ve üreticiler, global çapta yaşanacak bir ticaret savaşının yakıt ve hammadde fiyatlarına olası yansımalarını mercek altına aldı.