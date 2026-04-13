Alanya’da çevre odaklı çalışmalar yürüten Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), sıfır atık ve geri dönüşüm alanındaki projeleriyle bir kez daha gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık yaklaşımının Alanya ayağında, ALKÜ’nün hazırladığı çalışma başlıkları Mayıs ayında önemli bir programa ev sahipliği yapacak.

Alanya açısından bu gelişme yalnızca üniversite etkinliği olarak görülmüyor. Kampüs merkezli başlayan çevre uygulamalarının, belediye iş birlikleri ve toplumsal farkındalık çalışmalarıyla şehir geneline yayılması; günlük yaşam, turizm, eğitim ve kent kimliği açısından da dikkat çekiyor.