Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarında bulunan Tazı Kanyonu Günübirlik Kullanım Alanı, yeni işletmecisini belirlemek üzere ihaleye çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte yıllık tahmini işletme bedeli 9 milyon 96 bin 693 lira 80 kuruş olarak belirlendi. İşletme süresi ise 5+5 yıl olarak düzenlendi.

İhale, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te Ankara'da gerçekleştirilecek. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki tesisin işletme hakkı, kapalı teklif yöntemiyle yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek.

İHALEYE KATILMAK İÇİN YAKLAŞIK 910 BİN LİRA TEMİNAT GEREKİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yayımlanan ihale ilanına göre işlem, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi ile Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 28. maddesi kapsamında yürütülecek.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin 909 bin 669 lira 38 kuruş geçici teminat yatırması gerekiyor. İhale dokümanının satış bedeli ise 10 bin lira olarak açıklandı.

Yıllık muhammen bedelin 9 milyon 96 bin 693 lira 80 kuruş olması nedeniyle, başlangıç tutarı üzerinden hesaplanan beş yıllık bedel yaklaşık 45,5 milyon liraya karşılık geliyor. Bu hesaplama yalnızca ilan edilen yıllık bedelin beş ile çarpılmasıyla elde ediliyor; sözleşme kapsamında uygulanabilecek artışları veya ihalede oluşacak nihai fiyatı göstermiyor.

İHALE 11 KASIM'DA ANKARA'DA YAPILACAK

Resmî ihale bilgilerine göre tekliflerin 11 Kasım 2026 tarihinde saat 14.00'e kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ulaştırılması gerekiyor. İhale toplantısı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan genel müdürlük binasının 22. katındaki toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesi ve ekleri, Ankara'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Şubesinden veya Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Katılımcılarda turizm işletme belgeli bir tesis ya da günübirlik dinlenme alanı işletmeciliğinde en az bir yıllık deneyim şartı aranıyor. Başvuru yapacak işletmelerin mali yeterlilik ve diğer katılım koşullarını ihale dokümanından kontrol etmesi gerekiyor.

TAZI KANYONU 2024 YILINDA DA İHALEYE ÇIKMIŞTI

Tazı Kanyonu'nun işletilmesine ilişkin süreç ilk kez gündeme gelmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün 27 Mayıs 2024 tarihli resmî duyurusunda, kanyonun günübirlik kullanım alanındaki kapı girişi, büfe ve fotoğrafçılık hizmetleri için ihale açıldığı görülüyor.

11 Haziran 2024 tarihinde yapılan ihalenin resmî ilanında muhammen bedel 503 bin 117 lira 83 kuruş, geçici teminat ise 50 bin 311 lira 78 kuruş olarak belirlenmişti. İşletme süresi 1+1 yıl olarak duyurulmuştu.

Söz konusu ihalede Manavgat Belediyesi, 13 milyon 200 bin liralık teklifle en yüksek bedeli vererek iki yıllık işletme hakkını kazanmıştı. Böylece kanyonun işletilmesi, yerel yönetimin de doğrudan yer aldığı bir ekonomik faaliyet haline gelmişti.

HAZİRAN 2026'DA BÜFE VE FOTOĞRAFÇILIK İÇİN AYRI İHALE DUYURULDU

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün 2026 yılı ihale ilanları, Tazı Kanyonu'nda işletmecilik faaliyetlerinin farklı dönemlerde yeniden ihaleye çıkarıldığını gösteriyor.

Kurumun Haziran 2026 tarihli resmî ilanında, Tazı Kanyonu Günübirlik Kullanım Alanı'ndaki bir büfe ile bir fotoğrafçılık biriminin işletilmesi için 19 Haziran 2026 saat 11.00'de ihale yapılacağı duyurulmuştu.

Bu ihalede muhammen bedel 611 bin 233 lira 34 kuruş artı KDV, geçici teminat 61 bin 123 lira 33 kuruş ve işletme süresi 5+5 yıl olarak belirtilmişti.

Haziran ayında duyurulan ihale yalnızca büfe ve fotoğrafçılık birimlerini kapsarken, kasım ayındaki yeni ilan Tazı Kanyonu Günübirlik Kullanım Alanı'nın işletilmesine yönelik düzenlendi. Bu nedenle iki ihalenin bedelleri doğrudan karşılaştırılırken hizmet kapsamındaki farklılıkların dikkate alınması gerekiyor.

YENİ İŞLETMECİNİN BELİRLENMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Tazı Kanyonu, Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde bulunması nedeniyle hem turizm faaliyetleri hem de doğal alanların korunması açısından önem taşıyor. Bölge, yüksek kayalıkları, ormanlık çevresi ve manzara seyir noktalarıyla özellikle doğa turizmine yönelik ziyaretlerin gerçekleştirildiği alanlar arasında yer alıyor.

Yeni ihale, kanyonun günübirlik kullanım alanındaki ticari faaliyetlerin hangi işletmeci tarafından yürütüleceğini belirleyecek. Bununla birlikte işletme hakkının kiralanması, milli parkın mülkiyetinin devredilmesi anlamına gelmiyor.

Korunan alan statüsü devam eden bölgede gerçekleştirilecek faaliyetlerin ilgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine uygun olması gerekiyor. İşletmecinin hangi hizmetleri sunabileceği ve kullanım alanına ilişkin yükümlülükleri ihale şartnamesiyle belirlenecek.

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

Başvuru yapmayı planlayan işletmelerin öncelikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yayımladığı ihale şartnamesini incelemesi gerekiyor. Şartnamede yer alan deneyim koşulları, teminat yükümlülükleri ve teklif dosyasına ilişkin belgeler başvuru açısından belirleyici olacak.

İsteklilerin 10 bin liralık şartname bedeli ile 909 bin 669 lira 38 kuruşluk geçici teminatı birbirinden ayrı yükümlülükler olarak değerlendirmesi gerekiyor. Tekliflerin belirtilen son teslim saatinden önce ilgili birime ulaştırılması da önem taşıyor.

İhale sonucunda işletme hakkının hangi kişi veya kuruluşa verileceği, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından kesinleşecek. Yeni işletmecinin belirlenmesiyle Tazı Kanyonu'nun günübirlik kullanım alanındaki hizmetlerin gelecek dönemde nasıl yürütüleceği de netleşecek.

Resmî kaynaklar: Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2024 ve Haziran 2026 tarihli ihale ilanları ile 11 Kasım 2026 tarihli işletmecilik ihalesine ilişkin yayımlanan ilan bilgileri.