Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ortaöğretim oturumu bugün gerçekleştiriliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katılacağı sınavda, başlangıç ve bitiş saatleri ile sınav binalarına giriş kuralları önem taşıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Paylaşılan sınav bilgilerine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

Adaylara soruları yanıtlamaları için toplam 130 dakika süre verilecek.

Sınavın saat 12.25'te sona ermesi planlanıyor.

SAAT 10.00'DAN SONRA SINAV BİNALARINA GİRİŞ YASAK

KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adayların dikkat etmesi gereken en önemli kurallardan biri, sınav binalarına son giriş saati olacak.

Belirtilen kurala göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Bu nedenle adayların sınav merkezlerine erken ulaşmaları ve giriş işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekiyor.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ KONTROL EDİLMELİ

Sınava girecek adayların sınav giriş belgelerinde yer alan bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.

Adayların sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için ulaşım planlarını buna göre yapmaları öneriliyor.

Sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde yaşanabilecek trafik yoğunluğunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin paylaşılan saat bilgileri şöyle:

Sınav tarihi: 25 Ekim 2026 Pazar

Sınav başlangıç saati: 10.15

Sınav bitiş saati: 12.25

Sınav süresi: 130 dakika

Sınav binasına son giriş: 10.00

BİNLERCE ADAYIN GÖZÜ KPSS'DE

Kamu personeli olma hedefiyle sınava hazırlanan lise mezunu adaylar, bugün gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim oturumunda başarılı olabilmek için yarışacak.

Adayların sınav saatine ve bina giriş kurallarına dikkat etmeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından önem taşıyor.

Sınava ilişkin duyuruların ve sonuç takviminin ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerekiyor.