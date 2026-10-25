ON Hotels Alanya Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında İstanbul Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti. 24 Ekim Cumartesi günü Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine set vermeyen Alanya temsilcisi, ligdeki puanını 6'ya yükseltti. Sezonun ilk iç saha maçından galibiyetle ayrılan ekip, üçüncü haftada Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

ALANYA BELEDİYESPOR ÜÇ SETTE GALİBİYETE ULAŞTI

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) 23 Ekim 2026 tarihli ikinci hafta programına göre saat 16.00'da başlayan karşılaşmada ON Hotels Alanya Belediyespor, ilk iki seti aynı skorla 25-19 kazandı. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, 25-21'lik sonuçla mücadeleyi 3-0 tamamladı.

Karşılaşmada Alanya Belediyespor toplam 75, İstanbul Gençlik Spor ise 59 sayı üretti. Üç setin toplamında 16 sayılık fark oluştu. İlk iki sette rakibine altışar sayı üstünlük sağlayan Alanya temsilcisi, son seti dört sayı farkla kazandı.

Maçın hakemliğini Yasin Okumuş ve Pınar Elma üstlendi. Karşılaşmanın süresi maç künyesinde 87 dakika olarak yer aldı.

İLK İKİ HAFTADA 6 PUAN TOPLADI

Alanya Belediyespor, 2026-2027 sezonuna Sultanbeyli Belediye Spor karşısında aldığı 3-0'lık hükmen galibiyetle başlamıştı. İkinci haftada İstanbul Gençlik Spor'u sahasında aynı skorla mağlup eden Alanya ekibi, iki karşılaşma sonunda 6 puana ulaştı.

Sezonun ilk haftasındaki galibiyetin hükmen sonuçlanması nedeniyle İstanbul Gençlik Spor karşılaşması, Alanya Belediyespor'un yeni sezonda sahada elde ettiği ilk galibiyet oldu. Takım, böylece ligdeki ilk iki haftayı puan kaybı yaşamadan tamamladı.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE MEDİCANA

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmî fikstürüne göre ON Hotels Alanya Belediyespor, üçüncü hafta mücadelesinde 27 Ekim 2026 Salı günü Fenerbahçe Medicana'ya konuk olacak. İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

TVF'nin yayımladığı yayın programında Fenerbahçe Medicana ile ON Hotels Alanya Belediyespor arasındaki mücadelenin TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacağı belirtildi.

Alanya temsilcisi, İstanbul Gençlik Spor galibiyetiyle yakaladığı puan kayıpsız başlangıcı Fenerbahçe deplasmanında da sürdürmeye çalışacak.

ALANYA'DA ZİRAAT BANKKART MAÇI 31 EKİM'DE

TVF'nin 2026-2027 sezonu fikstüründe Alanya Belediyespor'un dördüncü hafta rakibi de belli oldu. Alanya ekibi, Fenerbahçe deplasmanının ardından 31 Ekim Cumartesi günü Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yayın takvimine göre mücadele TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek.

Böylece Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlik Spor karşılaşmasının ardından bir hafta içerisinde iki önemli lig maçına çıkacak. Takım, önce İstanbul deplasmanında Fenerbahçe Medicana ile mücadele edecek, ardından kendi sahasında Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

ALANYA BELEDİYESPOR İSTANBUL GENÇLİK SPOR MAÇININ KÜNYESİ

Organizasyon: SMS Grup Efeler Ligi 2026-2027 sezonu, 2. hafta.

Tarih: 24 Ekim 2026 Cumartesi.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu.

Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma.

Sonuç: ON Hotels Alanya Belediyespor 3-0 İstanbul Gençlik Spor.

Set sonuçları: 25-19, 25-19, 25-21.

ON Hotels Alanya Belediyespor ilk altısı: Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Gutierrez, Ahmetcan Büyükgöz, Emir Öztürk.

Alanya Belediyespor diğer oyuncuları: Zeka Çağatay Kır (libero), Enes Atlı, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar, Abdulsamet Sineren.

İstanbul Gençlik Spor ilk altısı: Baturalp Güngör, Cemal Özgür, Caner Çiçekoğlu, Yasin Aydın, Bertuğ Öndeş, Padar.

İstanbul Gençlik Spor diğer oyuncuları: Burak Mert (libero), Doğan Karakoç, Mejias, Hakan Koçal, Mustafa Cengiz, Taha Berat Massa.

EFELER LİGİ FİKSTÜRÜ NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Türkiye Voleybol Federasyonu, SMS Grup Efeler Ligi'nin maç programlarını, karşılaşma saatlerini ve yayın bilgilerini resmî internet sitesinde yayımlıyor. Alanya Belediyespor'un Fenerbahçe Medicana ve Ziraat Bankkart karşılaşmalarına ilişkin güncel bilgiler tvf.org.tr adresindeki Efeler Ligi fikstüründen kontrol edilebiliyor.

Federasyonun 16 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı sezon açılış duyurusuna göre 2026-2027 Efeler Ligi sezonu 17 Ekim'de başladı. Alanya Belediyespor, ilk iki haftada elde ettiği 6 puanla yeni sezona kayıpsız giriş yapan takımlar arasında yer aldı.