Gazeteci Ardan Zentürk hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle adli süreç başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zentürk'ün sosyal medya paylaşımlarında yer alan ifadeler üzerine “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla resen soruşturma açtı.

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, gazeteci Ardan Zentürk'ün sosyal medya platformlarında kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı belirtildi.

Soruşturmanın resen başlatılması, savcılığın ayrıca bir şikâyet başvurusu bulunmasını beklemeden adli inceleme sürecini başlattığı anlamına geliyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELEME KONUSU OLDU

Soruşturmanın merkezinde Zentürk'ün sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler bulunuyor.

Ancak soruşturmaya konu olan paylaşımların tam içeriğine ve hangi tarihlerde yapıldığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Zentürk'ün soruşturma kapsamında ifadeye çağrılıp çağrılmadığına ilişkin de henüz bilgi bulunmuyor.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASI

Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu, cumhurbaşkanına yönelik hakaret niteliğindeki ifadeleri kapsıyor.

Bu suçlamayla soruşturma başlatılması, ilgili kişinin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Adli süreçte suçlamaya konu ifadelerin değerlendirilmesi ve hukuki şartların incelenmesi gerekiyor.

SORUŞTURMAYA İLİŞKİN YENİ GELİŞMELER BEKLENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sonraki aşamalarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Gazeteci Ardan Zentürk'ün konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmadığına ilişkin de aktarılan bilgilerde bir detay yer almadı.

Soruşturmanın seyri, savcılığın yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda netlik kazanacak.