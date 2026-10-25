Sivas'ta akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Paylaşılan deprem verilerine göre, merkez üssü Sivas Merkez olan sarsıntı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 20.29'da kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 3,2 olarak açıklanırken, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

DEPREM SAAT 20.29'DA MEYDANA GELDİ

Deprem kayıtlarında sarsıntının saat 20.29.20'de gerçekleştiği bilgisi yer aldı.

Yerel büyüklük (ML) ölçeğine göre 3,2 olarak ölçülen depremin merkez üssünün Sivas'ın merkez ilçesi olduğu bildirildi.

Sarsıntının yüzeye yakın sayılabilecek 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

DEPREMİN KOORDİNATLARI PAYLAŞILDI

Paylaşılan verilere göre depremin koordinatları 39.4578 kuzey enlemi ve 36.6522 doğu boylamı olarak kayıtlara geçti.

Depreme ilişkin olay numarası ise 732395 olarak belirtildi.

CAN KAYBI VE HASARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YOK

Sivas'ta meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki depremin çevre yerleşimlerde hissedilip hissedilmediğine ilişkin henüz kesin bilgi bulunmuyor.

Deprem sonrasında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar yaşanıp yaşanmadığı konusunda da doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Sarsıntıya ilişkin ayrıntıların ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.