ALANYA Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. İskele bölgesinde büyük beğeni toplayan ve kent sakinlerinin uğrak noktası haline gelen sosyal tesis konseptinin ikincisi, Alanya’nın nüfus bakımından en büyük mahallesi olan Mahmutlar’da hayata geçirildi. Menderes Caddesi üzerinde bulunan eski belediye arazisinde haziran ayında yapımına başlanan deniz manzaralı proje, kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmaya hazır hale getirildi.

DOĞAYLA İÇ İÇE SEYİR VE DİNLENME ALANI

Planlanan takvim doğrultusunda yapımı tamamlanan tesis, sunduğu olanaklarla dikkat çekiyor. Proje kapsamında geniş açık bahçe alanları, çocukların güvenle vakit geçirebileceği oyun parkları ve özenle hazırlanan peyzaj düzenlemeleri yer alıyor. Deniz manzaralı konumu ve geniş yeşil alanlarıyla öne çıkan tesisin, bölgeye hem estetik hem de sosyal açıdan önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

YERLİ VE YABANCI SAKİNLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Alanya’nın en kalabalık ve çok kültürlü mahallelerinden biri olan Mahmutlar’a kazandırılan yeni sosyal tesisin, bölgede yaşayan yerli ve yabancı sakinlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Ferah atmosferi, dinlenme alanları ve sosyal olanaklarıyla tesisin, mahalle sakinlerinin günlük yaşamında önemli bir buluşma ve sosyalleşme noktası olması hedefleniyor.

İLK HİZMET CUMHURİYET BAYRAMI’NDA

Mahmutlar Sosyal Tesisi, anlamlı bir tarihte kapılarını ziyaretçilerine açacak. Tesis, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü hizmet vermeye başlayacak. İlerleyen günlerde ise kent protokolünün katılımıyla resmi açılış töreni düzenlenmesi planlanıyor.