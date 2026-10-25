Japonya'da meydana gelen güçlü deprem, ülkenin sismik hareketliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Ogasawara Adaları açıklarında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk bilgiler Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından paylaşıldı.

Yetkililer, depremin ardından tsunami riski bulunmadığını duyurdu.

DEPREM YEREL SAATLE 11.10'DA MEYDANA GELDİ

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) açıklamasına göre, Ogasawara Adaları açıklarında yerel saatle 11.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının merkezinin deniz açıklarında bulunduğu belirtilirken, depremin yerin 470 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 470 KİLOMETRE

Depremin dikkat çeken ayrıntılarından biri, yerin oldukça derin bir noktasında meydana gelmesi oldu.

JMA tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı, 470 kilometre derinlikte kaydedildi.

Bu tür derin odaklı depremlerde sismik dalgalar geniş bir alana yayılabilse de yüzeyde hissedilen sarsıntının şiddeti, merkez üssüne uzaklık ve yerel zemin koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişebiliyor.

TSUNAMİ RİSKİ BULUNMADIĞI AÇIKLANDI

Japonya Meteoroloji Ajansı, 7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Böylece depremin ardından deniz seviyesinde tehlikeli bir yükselme beklendiğine ilişkin herhangi bir uyarı yapılmadı.

CAN KAYBI VE HASARA İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞILMADI

Ogasawara Adaları açıklarında meydana gelen depremin ardından can kaybı, yaralanma veya maddi hasar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin aktarılan ilk bilgilerde herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Depremin etkilerine ilişkin gelişmelerin Japon yetkililer tarafından yapılacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.