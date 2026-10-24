Eylül 2026 dönemine ait piyasa verilerine göre, Türkiye genelinde artan akaryakıt fiyatları ikinci el otomobil alıcılarının tercihlerini doğrudan değiştirdi. Benzinli ve dizel motorlu araçlara olan talep ivme kaybederken, daha düşük kullanım maliyeti sunan alternatif yakıtlı modellere yönelim hızlandı.

Açıklanan verilere göre, eylül ayında ikinci el pazarında elektrikli otomobil satışları yüzde 66,3 oranında büyüme kaydetti. Aynı dönemde hibrit araç satışlarında yüzde 37,7, LPG'li otomobil satışlarında ise yüzde 23,8 oranında artış rapor edildi. Yakıt masraflarını minimize etmek isteyen tüketicilerin bu eğilimi, pazar dinamiklerini yeniden şekillendiriyor.

TÜKETİCİ MALİYET HESABINI NASIL YAPIYOR?

Otomobil satın alma kararlarında artık sadece aracın liste fiyatı değil, kilometre başına tüketim değerleri de ana kriter haline geldi. Özellikle içten yanmalı motorların yüksek işletme maliyetleri, bütçe dostu ulaşım arayanları otogazlı ve elektrikli seçeneklere yönlendiriyor.

ŞARJ AVANTAJI TERCİHLERİ NASIL ETKİLİYOR?

İkinci el piyasasında geçmişte dar bir hacme sahip olan elektrikli araçlar, ev tipi şarj imkanının yaygınlaşmasıyla avantajlı konuma geçti. Ticari istasyon kullanımlarında dahi geleneksel fosil yakıtlara kıyasla daha ekonomik olan şarj maliyetleri, tüketicilerin geleneksel yakıtlardan uzaklaşarak elektrikli araçların ikinci eldeki pazar payını kalıcı olarak genişletmesine zemin hazırlıyor.