Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşanan olay, silahlı tehdit ve kaçış iddiasıyla adli makamlara taşındı.
İddiaya göre Ü.S., sevgilisinin evinde bulunduğu sırada eşi tarafından yakalandı. Yaşanan karşılaşmanın ardından şüpheli, eşini silahla tehdit ederek sevgilisiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.
EŞİNİ SİLAHLA TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
İncirliova'da meydana gelen olayda Ü.S.'nin, sevgilisinin evinde eşiyle karşılaşmasının ardından silah kullanarak tehditte bulunduğu öne sürüldü.
Şüphelinin daha sonra sevgilisiyle birlikte kaçtığı belirtildi.
POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI
Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ü.S.'nin polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadığı öğrenildi.
Kaçışının ardından yakalanan şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan Ü.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adli süreçteki durumuna ilişkin henüz başka bir bilgi paylaşılmadı.
Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.