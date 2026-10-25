Ümraniyespor - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Antalya'da emniyet ve adliyeyi sarsan rüşvet operasyonu! 6 tutuklama daha

Alanya'da mahallelinin huzuru kaçtı! Tek teker terörü ve egzoz sesleri isyan ettirdi

Bunlar da ilginizi çekebilir

İslam Memiş’ten altın ve gümüş için kritik değerlendirme

Meteoroloji açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan Ü.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adli süreçteki durumuna ilişkin henüz başka bir bilgi paylaşılmadı.

Kaçışının ardından yakalanan şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ü.S.'nin polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadığı öğrenildi.

Şüphelinin daha sonra sevgilisiyle birlikte kaçtığı belirtildi.

Bakan Bolat: Ambarlı'da 1,4 milyon konteyner işlem gördü

İddiaya göre Ü.S., sevgilisinin evinde bulunduğu sırada eşi tarafından yakalandı. Yaşanan karşılaşmanın ardından şüpheli, eşini silahla tehdit ederek sevgilisiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşanan olay, silahlı tehdit ve kaçış iddiasıyla adli makamlara taşındı.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.