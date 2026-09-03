Yangın, Manavgat’a bağlı Örenşehir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Yerleşim yerlerine ve yeşil dokuya yakın noktadan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığına bağlı birimler hızla olay yerine sevk edildi.

Havadan ve Karadan Dev Operasyon

Rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangını daha fazla genişlemeden durdurabilmek adına bölgede adeta bir hava ve kara köprüsü kuruldu. Söndürme çalışmalarına ilk etapta şu unsurlarla başlandı:

6 Helikopter ve 2 Uçak: Alevlerin merkezine ve sarp alanlara üst üste noktasal atışlar yaparak yangının önünü kesmeye çalışıyor.

10 Arazöz, 3 Su İkmal Aracı ve 3 İlk Müdahale Aracı: Karadan yangının çevresini sararak alevlerin ilerleme hatlarını engelliyor.

75 Teknik Personel ve Yangın İşçisi: Sahada aktif olarak yangın hattına girip cold-out (soğutma) ve şerit açma çalışmaları yürütüyor. Manavgat'taki orman yangını 22 saatte kontrol altına alındı İçeriği Görüntüle

Hedef: Alevler Yerleşim Yerlerine Ulaşmadan Söndürmek

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin bölgedeki yoğun mesaisi devam ediyor. Rüzgarın yönü ve hızı yakından takip edilirken, yangının Örenşehir Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine sıçramaması için stratejik noktalarda emniyet şeritleri oluşturuluyor. Bölgeden gelecek anlık bilgilere göre takviye ekiplerin de teyakkuza geçirildiği öğrenildi.