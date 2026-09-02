Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı ve zorla çalıştırma suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekiplerin aktardığı bilgilere göre, önceden belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PASAPORTLARA EL KOYMUŞLAR

Baskınlarda, Türkiye'ye çeşitli vaatlerle getirilen ancak oturma ve çalışma izinleri bulunmayan 14 yabancı uyruklu şahsın zorla çalıştırıldığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, mağdurların pasaportlarına el koyarak kaçmalarını engellediği ve yasa dışı şartlarda işçi olarak kullandığı tespit edildi. Operasyon sonucunda insan ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MAĞDURLARA PSİKOLOJİK DESTEK

Kurtarılan 14 yabancı uyruklu mağdur, güvenlik güçlerindeki ilk işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne sevk edildi. Burada mağdurların resmi tanımlama süreçlerinin tamamlanacağı ve yaşadıkları travmaya karşı uzmanlarca psikolojik destek sağlanacağı bildirildi.

İNSAN TİCARETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Yabancı uyruklu kişilerin pasaportlarına el konularak iradeleri dışında çalıştırılması, hukuki olarak doğrudan insan ticareti suçu çerçevesinde ele alınıyor. Güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü bu tür denetimler, kayıt dışı istihdamın ve göçmen istismarının engellenmesi açısından kritik rol oynuyor.