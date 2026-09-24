ÖNCEKİ yıllarda Lefkoşa, Bakü, Berlin, Tiflis, Moskova ve Taşkent’te medya buluşmaları, paneller ve çalıştaylar, geçen yıl da ABD’nin New York kentinde sergi ve ödül töreni düzenleyen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki iletişim ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla 1 Ekim’de Londra’da sergi ve ödül töreni düzenleyecek. Yaklaşık 30 kişilik KGK heyetinde Alanya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Nazmi Uyar da yer alırken, organizasyona Alanya’dan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Eftelia Hotels ve EsteWorld’ün yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar destek verecek. Alanya’nın tanıtımına ve uluslararası görünürlüğüne katkı sağlaması beklenen etkinlikte, Türk-İngiliz ilişkilerinin medya ve diplomasi tarihine ışık tutan belgeler sergilenecek, gazetecilere ve Türk-İngiliz dostluğuna katkı sunan isimlere ödüller verilecek.



DÖKÜMANTER SERGİ



1 Ekim tarihinde ilk olarak Londra’daki prestijli etkinlik merkezi Arundel House’da koleksiyoner Prof. Dr. Osman Kubilay Gül’ün arşivinden derlenen gazete manşetleri ve diplomatik yazışmalardan oluşan “Belgelerden Hayata Türk-İngiliz İlişkileri” konulu sergi Dr. Özgenur Reyhan Güler’in küratörlüğünde açılacak.



ÖDÜL TÖRENİ



Serginin ardından aynı salonda KGK 2. Uluslararası Dostluk Ödülleri töreni yapılacak. Londra’da yapan Türk gazeteciler ile Türk dostu İngiliz gazeteciler çeşitli kategorilerde ödül alacak. Ayrıca, Türk-İngiliz dostluğuna katkı veren devlet adamları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile konseyin bu etkinliğine destek veren kişi ve kurumlara da ödül ve teşekkür plaketleri verilecek.



LONDRA’DA 4 GÜN



TC Londra Büyükelçiliği himayesinde ve KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz’ün koordinasyonunda yapılacak etkinlik için 29 Eylül Salı günü Londra’ya intikal edecek olan KGK heyeti, 30 Eylül’de Londra Büyükelçiliği’nde Büyükelçi O. Koray Ertaş’ın heyet onuruna vereceği resepsiyona katılacak. Aynı gün Londra’daki Türk diaspora temsilcileri, Türk kökenli parlamenterler ve medya mensuplarıyla bir araya gelecek olan heyet, Londra’nın turistik ve tarihi yerlerini de ziyaret edecek. Heyet, 1 Ekim’de yapılacak sergi ve törenin ardından 2 Ekim’de Türkiye’ye dönecek.



30 KİŞİLİK HEYET



Etkinlik için 29 Eylül’de İstanbul’dan Londra’ya hareket edecek olan KGK heyeti yaklaşık 30 kişiden oluşuyor. KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da onur konuğu olarak katıldığı heyette, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile Alanya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Nazmi Uyar ve duayen gazeteci yazar Yavuz Donat’ın yanısıra Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Karakaş, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, genel başkan vekili Nevzat Çiçek (İndependent Türkçe), genel başkan yardımcıları Savaş Çokduygulu (5 Ocak), Nalan Yazgan (Cumhuriyet) ve Edip Üzen (memurlar net), genel sekreter Lütfü Karakaş (Son Haber), mali başkan yardımcısı Hayati Arıgan (Dünya), meclis başkanları TV 24’den Özgenur Reyhan Güler (Yaygın Medya) ve Media Türk’tem lşad Eyvazlı (Dış Medya), yönetim kurulu üyesi Yunus Soner (Telesur TV), Meclis başkan vekili Ahmet Coşkunaydın (Aydınlık), meclis üyesi Nurcan Demirtaş (Hürriyet), KGK Avusturya temsilcisi Adil Elmas (Avusturya Günlüğü) ve KGK Slovakya temsilcisi Kemal Değirmenci de yer alıyor.



DİM: AMACIMIZ ÜLKEMİZE HİZMET



KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Londra’da yapılacak etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, konseyin en önemli misyonunun kamu diplomasisine destek vermek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Küresel Gazeteciler Konseyi olarak Londra’da gerçekleştireceğimiz bu önemli buluşmayı, yalnızca bir ödül töreni veya sergi organizasyonu olarak değil, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki iletişim ve dostluk köprülerini güçlendiren bir kamu diplomasisi faaliyeti olarak görüyoruz.

Etkinliğimiz kapsamında, Londra’da ve Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerinde görev yapan Türk diaspora gazetecileri ile Türkiye’ye, Türk toplumuna ve iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunan Türk dostu İngiliz gazetecilere ödüller takdim edeceğiz. Bu ödüllerle, gazeteciliğin toplumlar arasında karşılıklı anlayışın gelişmesine, önyargıların azalmasına ve dostlukların güçlenmesine sağladığı katkıya dikkat çekmek istiyoruz.

Aynı gün açacağımız sergide ise Türkiye’de yayımlanan gazetelerin geçmişten günümüze İngiltere ile ilgili dikkat çekici manşetlerine ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin hafızasını yansıtan belgelere yer vereceğiz. Böylece Türk-İngiliz ilişkilerinin medya ve diplomasi cephesindeki tarihsel yolculuğunu ziyaretçilerle buluşturacağız.

Bugün kamu diplomasisinin en güçlü araçlarından biri medyadır. Ülkelerin birbirini doğru tanıması, toplumların birbirini daha iyi anlaması ve yanlış algıların giderilmesi konusunda gazetecilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Küresel Gazeteciler Konseyi olarak biz de uluslararası faaliyetlerimizde gazeteciliği yalnızca haber üretme faaliyeti olarak değil, ülkeler ve toplumlar arasında diyalog oluşturan güçlü bir iletişim zemini olarak değerlendiriyoruz.

Londra’daki bu buluşmamızın temel amacı da Türkiye’nin uluslararası alandaki görünürlüğüne, doğru anlatılmasına ve ülkemizin kamu diplomasisi çalışmalarına medya üzerinden katkı sunmaktır. Aynı zamanda Türk diasporasının bulunduğu ülkelerde daha güçlü, daha görünür ve daha etkili bir medya iletişim ağı oluşturmasını önemsiyoruz.

Biz gazetecilerin ülkeler arasındaki sorunları tek başına çözme iddiası olamaz; ancak birbirimizi daha doğru anlamamıza, farklı toplumların birbirini daha yakından tanımasına ve ortak değerler etrafında buluşmasına katkı sağlayabiliriz.

Londra’da gerçekleştireceğimiz sergi ve ödül töreninin, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki köklü ilişkilerin medya boyutuna yeni bir değer katacağına ve iki ülke halkları arasındaki dostluğun gelişmesine katkı sunacağına inanıyoruz.”



DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR



Dim, “Londra etkinliğimize emek ve destek veren başta Birleşik Krallık Temsilcimiz Vatan Öz olmak üzere sponsor desteği veren kurum ve kuruluşlar arasında yer alan Konya Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Sarıçam Belediyesi başta olmak üzere Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Eftelia Hotels ile EsteWorld’e ve MUSİAD Londra’ya teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi