2014 yılında Büyükşehir Yasası yürürlüğe girerken vatandaşa devasa vaatler verildiğini hatırlatan Abdullah Akkuş, dönemin AK Parti yöneticilerinin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in meydanlarda verdiği sözleri eleştirdi. Akkuş, "O gün kürsülere çıkıp ‘Hizmet hızlanacak, Alanya Antalya’ya bağımlı olmayacak, bir greyderin kablosu kopsa aynı gün değişecek’ dediler. Millete adeta jet hızıyla hizmet masalları anlattılar. Bugün geldiğimiz noktada ise Alanya halkı bu masalların bedelini sahadaki araçsızlık ve hizmetsizlikle ödüyor" dedi.

​AK PARTİ SİSTEMİ KURDU, CHP HANTALLIĞI BÜYÜTTÜ

​Sistemin işleyişindeki çarpıklığa dikkat çeken Akkuş, sorumluluğun her iki partide de olduğunu vurguladı. AK Parti’nin Alanya’yı merkeze göbekten bağımlı bir sistemin içine hapsettiğini ifade eden Akkuş, şu ifadeleri kullandı: ​"AK Parti sistemi kurdu ama Alanya’yı merkeze mahkum bıraktı. CHP ise bu hantallığı çözmek bir yana, bürokrasiyi daha da büyüterek sistemi bir çıkmaza soktu. Bugün Alanya’da birçok Büyükşehir aracı parça bekliyor, bakım bekliyor, en önemlisi de Antalya’dan gelecek bir ‘onay’ bekliyor."

​Sahadaki somut örnekler üzerinden eleştirilerini sürdüren Anahtar Parti İlçe Başkanı, Alanya’nın yaylalarında ve mahallelerinde hizmetin durma noktasına geldiğini söyledi. Akkuş, "Greyder yaylada arıza yapmış, operatör başında çaresizce bekliyor. Neden? Çünkü bir kablo değişimi için bile karar Antalya’dan çıkacak! Hani yerinde hizmet? Hani anında müdahale? Hani Alanya kendi kendine çözüm üretecekti?" sorularını yöneltti.

​ALANYA ANTALYA’DAN GELECEK TALİMATLA YÖNETİLEMEZ

​Vatandaşın siyasi kavgalarla değil, somut hizmetle ilgilendiğini belirten Abdullah Akkuş, Anahtar Parti olarak çözüm vizyonlarını şu sözlerle noktaladı:

"Vatandaş çalışmayan aracın hangi partiye ait olduğuna bakmıyor, sonuç istiyor. AK Parti yıllarca ‘uçacağız’ dedi, CHP geldi araçları bile yürütmekte zorlanıyor. Alanya, Antalya’dan gelecek talimatı bekleyecek bir şehir değildir. Bu şehir, kendi gücüyle anında çözüm üretebilecek kapasiteye sahiptir. Biz Anahtar Parti olarak söylüyoruz: Alanya halkı artık masal değil, çalışan bir sistem istiyor" (Sudi ÇANDIR)

