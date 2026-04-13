KAZA, saat 09.00 sıralarında Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Erkan Yılmaz, kavşakta dönüş yapmak isteyen Kader Süzer Duran'ın kullandığı 34 GMU 039 plakalı otomobile çarpmamak için kullandığı 07 GP 740 plakalı kamyonla ani fren yaptı. Bu sırada kamyonun kasasındaki demirler, öne doğru hareket edip otomobilin üzerine düştü. Kilolarca ağırlıktaki demir çubuklar, otomobilin tavanı ve camının birleştiği noktayı delerek içeri girdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Buse Akın ayağına demir düşmesi sonucu hafif yaralanırken, sürücü Kader Süzer Duran tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Diğer yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

