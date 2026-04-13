ATB öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle düzenlenecek YÖREX’in Türkiye’nin fuarı haline geldiğini belirten Çandır, Anadolu’nun yüzlerce yöresel ürününün bu yıl da Antalya’da buluşacağını söyledi. YÖREX’in coğrafi işaret farkındalığını artırdığını belirten Çandır, Vali Şahin’in başlattığı coğrafi işaretler seferberliğinin yöresel ürünlerin bilinirliği, tanınırlığı açısından önemini vurguladı. Çandır, Vali Şahin’e çalışmaları ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.

YÖREX ANTALYA’NIN MARKASI

Vali Hulusi Şahin, ATB öncülüğünde TOBB’un desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in Antalya’nın markası haline geldiğini söyledi. ATB'nin 17 yıldır çalışmayı yürüttüğünü belirten Vali Şahin, “YÖREX Antalya’nın markası haline geldi. Yöresel Ürünler Fuarı’nı 22-26 Nisan’da Antalya’da gerçekleştireceğiz. Coğrafi işaretler konusunda YÖREX adeta bir katalizör görevi gördü. Coğrafi işaretli ürün sayısı YÖREX sayesinde her geçen yıl artmaya devam etti. Türkiye genelinde başlangıçta 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısı, günümüzde 1832’ye ulaştı. Bu hususta YÖREX fuarlarının katkısı yadsınamaz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARINIZI YÖREX’E GETİRİN'

YÖREX’i çocukların mutlaka görmesi gerektiğini vurgulayan Vali Hulusi Şahin, “Biz aynı zamanda gençlerimizin ve çocuklarımızın memleketlerinin bu güzel eserlerine ve ürünlerine vakıf olmalarını istiyoruz. Bu nedenle herkesi YÖREX’e davet ediyoruz. Çocuklarınızın elinden tutun, gelin ve Anadolu’nun nimetlerini çocuklarınıza tanıtın" dedi.