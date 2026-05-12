CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda resmen iktidar partisine katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her iki belediye başkanına da parti rozetlerini bizzat takarak süreci resmileştirdi.

ERDOĞAN'DAN HOŞ GELDİN MESAJI

Toplantı sırasında kürsüden katılımları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanları Türkiye'ye hizmet mücadelelerini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında sürdürecek. Erdoğan, yeni katılan isimlere parti teşkilatı önünde başarılar dileyerek aralarına hoş geldiklerini ifade etti.

KÖKSAL'IN İLK AÇIKLAMALARI

Rozet takma töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Burcu Köksal, kentsel dönüşüm projelerine dikkat çekti. Memleketine hizmet amacıyla Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına geçtiğini aktaran Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde halka vaat ettikleri çalışmaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Başkan Köksal ayrıca, ailenin kutsallığına inanan ve toplumun değer yargılarına saygı duyan kişilerle aynı yolda yürüyeceğinin altını çizdi.

SİYASİ ARENADA YANSIMALARI

Yerel yönetimlerdeki bu tür stratejik parti değişimleri, Antalya ve Alanya gibi büyükşehir dinamiklerinde de siyasi çevreler tarafından yakından takip ediliyor. Belediye başkanlarının iktidar partisine geçişinin, bölgesel yatırımlar, ödenek tahsisleri ve kentsel dönüşüm projelerine olası yansımaları siyaset sahnesinde kamuoyu ilgisi çekmeye devam ediyor.