Duran Emmi'nin mitigde yitmesi

Bilader böön size ıramedli olan Gocaasanlı'dan Garasoku'nun Duran Emmi'den bi hikaye annadıvereem.

Iramedli Dovan Ağaoğlu'la ıramedli Bahri Müfdüoğlu 1970'lerde Antalya'da Demirel'in mitigine gedmişler. Gederkene yanlarında Garasoku'nun Duran'ı da götürmüşler. Endee mitig Antalya'nın Cumhuriyed Meydanı'ndaamış. İnne adsan yere düşmezimiş. Garasoku'nun Duran'ı orda yitirmişler. Birki aramışlar, bulamamışlar. Mitig daalmış, Garasoku'nun Duran orteerde galmış. Gari Duran pulislere "Benim ağaları buluverin" demiş. Pulisler Duran'a "Sen nerden geldin bura?" demişler. Duran " Alanya'dan geldim" demiş. Pulis "Kimile geldin?" demiş. Duran da "Beni bura Dovan Aaa'la Bahri Aaa getirdi" demiş. Polis "Senin adın ne?" demiş, Duran "Bana Garasoku'nun Deli Duran derler" demiş. Gari polisler Duran'ı garagola götürmüşler. O vakıdlarda cep tilefonu da yok. Alanya'la irtibad gurmuşlar. Duran'ı otobüs garacına eledmişler, bi otobüse bindirivermişler, Alanya'ya yollamışlar. Duran'ın o vakıdlarda sağ olan bobasına habar eledmişler, gari bobası Duran'ı Alanya garacından alıb, eve götürmüş. Allah ıramed eylesin hepisine.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.