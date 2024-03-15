Duran Emmi'nin mitigde yitmesi

Bilader böön size ıramedli olan Gocaasanlı'dan Garasoku'nun Duran Emmi'den bi hikaye annadıvereem.
Iramedli Dovan Ağaoğlu'la ıramedli Bahri Müfdüoğlu 1970'lerde Antalya'da Demirel'in mitigine gedmişler. Gederkene yanlarında Garasoku'nun Duran'ı da götürmüşler. Endee mitig Antalya'nın Cumhuriyed Meydanı'ndaamış. İnne adsan yere düşmezimiş. Garasoku'nun Duran'ı orda yitirmişler. Birki aramışlar, bulamamışlar. Mitig daalmış, Garasoku'nun Duran orteerde galmış. Gari Duran pulislere "Benim ağaları buluverin" demiş. Pulisler Duran'a "Sen nerden geldin bura?" demişler. Duran " Alanya'dan geldim" demiş. Pulis "Kimile geldin?" demiş. Duran da "Beni bura Dovan Aaa'la Bahri Aaa getirdi" demiş. Polis "Senin adın ne?" demiş, Duran "Bana Garasoku'nun Deli Duran derler" demiş. Gari polisler Duran'ı garagola götürmüşler. O vakıdlarda cep tilefonu da yok. Alanya'la irtibad gurmuşlar. Duran'ı otobüs garacına eledmişler, bi otobüse bindirivermişler, Alanya'ya yollamışlar. Duran'ın o vakıdlarda sağ olan bobasına habar eledmişler, gari bobası Duran'ı Alanya garacından alıb, eve götürmüş. Allah ıramed eylesin hepisine.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Bilader böön size ıramedli olan Gocaasanlı'dan Garasoku'nun Duran Emmi'den bi hikaye annadıvereem.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.