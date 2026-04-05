Yayman, partisinin Bolu İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarında yapılan Bolu Dağı Tüneli'nin Türkiye'nin yüz akı projelerinden biri olduğunu söyledi.

Bolu Dağı Tüneli'ni yapamayan, taş üstüne taş koymayan, milletin derdiyle dertlenmeyen ve milletin önüne hedef koyamayanların, AK Parti'nin yaptıklarını takdir edecekleri yerde "çamur atma" siyaseti gütmeye devam ettiğini dile getiren Yayman, "Bir taraftan Cumhurbaşkanımızın yaptığı hizmetler, öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girdiği yönetim krizi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girdiği kaos, herkesin gözünün önünde. Bizim muhatabımız, Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bizim muhatabımız, aziz Türk milletidir. Biz onlarla siyaset yapmaya devam edeceğiz. Biz 25 yılda milletimizin hayallerini gerçekleştirmiş bir hareketiz. Sessiz devrimleri başarmış bir partiyiz. Yapılamaz, başarılamaz, gerçekleştirilemez denen işleri Cumhurbaşkanımız gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

*CHP, Ordu elele iktidara.*.

CHP yönetimi ve CHP'li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalara değinen Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız her defasında söylüyor. Şikayet dilekçesi veren CHP'li, şikayet eden CHP'li, savcılığa suç duyurusunda bulunan CHP'li, hırsız CHP'li, hırsızı şikayet eden CHP'li, yolsuzluk yapan CHP'li, suç duyurusunda bulunan CHP'li. Ya böyle bir parti olabilir mi? Şimdi çıkmış konuşuyorlar ve Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı darbeyle, cuntayla itham ediyor. Hadi oradan. Sen kim? Recep Tayyip Erdoğan kim?"

Yayman, AK Parti'yi darbeci olmakla itham eden CHP'nin Türkiye'de gerçekleştirilen tüm darbelerin içinde olduğunu belirterek, "Şimdi çıkıp bizim partimizi itham ediyorsunuz. Siz bazen darbelerin ortağı olarak, bazen azmettiricisi olarak, bazen teşvik edicisi olarak, bazen yol göstericisi olarak, bazen akıl hocası olarak Türk demokrasi tarihinde 'darbeler' denince 'CHP ordu el ele iktidara' sloganını atan bir partisiniz. Dolayısıyla önce bir sicilinize, tarihinize, kendi hafızanıza bakın. Sonra AK Parti'yi suçlamaya başlayın." ifadelerini kullandı.

CHP'nin içinde bulunduğu kaos ve krizle ilgilenmediklerini belirten Yayman, kendilerinin Türk milletine hizmet etme, eserler üretme ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme derdinde olduklarını kaydetti.

Yayman, her zaman "eser siyasetini" savunduklarını vurgulayarak, "Biz siyasetin gündelik tartışmalara kurban verilmemesi gerektiğine canı yürekten inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakibimiz olarak içine girdiği durumdan asla memnun değiliz. Bizim rakibimizdir ve biz onlarla sandıkta yarışmak isteriz. Bütün bu tartışmalara bizi alet etmek istiyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki tartışmaların dışındayız. Onlara bir an önce arının, temizlenin ve bizimle gelin, sandıkta yarışın diyoruz." diye konuştu.

"*Kıbrıs adasını bir Rum adası, Yunan adası gibi gösterme çabalarını kınıyoruz*"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümü kutlamalarına tepki gösteren Yayman, şöyle devam etti:

"Son günlerde Güney Kıbrıs Rum tarafında birtakım hadsiz, amacını aşan ve savaş çığırtkanlığı yapan demeçleri hep beraber görüyoruz. Güney Kıbrıs Rum yöneticisi Hristodulidis'un, Kıbrıs adasını bir Rum adası, Yunan adası gibi gösterme çabalarını kınıyoruz. Kıbrıs adasında Türkler vardır, var olmaya sonsuza kadar devam edecektir. Sayın Hristodulidis'a Bolu'dan şu hatırlatmayı yapmak isterim; bir gece ansızın gelebiliriz. Rumlar, 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan önce de adayı işgal etmek için, Türkleri soykırıma uğratmak için bir savaş başlatmışlardı. En güzel cevabı kahraman Mehmetçik ve Türk milleti vermişti. Bolu Dağ komando Tugayı 1974’te Girne’de Hilaron kalesini kurtardığında kalede Zeybek oynamıştı.

Sayın Hristodulidis, Larnaka'da kahraman Bolu dağ komandolarının bir kez daha zeybek oynamasını, çiftetelli oynamasını istiyorsanız, bu hadsiz açıklamalarınıza devam edin diyorum."

*Tek yol müzakere masasının kurulmasıdır*

Yayman, Türkiye'nin dış politikasına değinerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Rusya-Ukrayna savaşında da Gazze'de İsrail'in yürüttüğü soykırımda da Amerika ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar karşısında da İran'ın Körfez ülkelerine başlattığı saldırılar karşısında da her zaman diplomasiyi savundu. Diplomasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bizim yerimiz belli. Biz 'Dünya beşten büyüktür.' diyen, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol ve dava arkadaşlarıyız. Her meselenin diplomasiyle, konuşmayla çözüleceğine inanıyoruz. Dolayısıyla her zaman müzakere masasını önceliyoruz ve müzakere masasının bir an önce kurulması gerektiğini ifade ediyoruz."

Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti MKYK üyeleri Hilmi Türkmen ve Türk İslam Karakoç, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, il ve ilçe teşkilatı mensupları ile partililer de katıldı.

Yayman, ayrıca programı kapsamında Valiliği ve 2017'de Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer'in ailesini ziyaret etti.