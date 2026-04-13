​MECLİS ÜYESİ AHMET TOP’TAN BİRLİKTELİK VURGUSU

​Törene katılarak Ortodoks vatandaşları bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Alanya Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ahmet Top, etkinlik sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Farklı inançların aynı gökyüzü altında, karşılıklı saygıyla bayram kutlamasının en büyük toplumsal zenginliğimiz olduğunu belirten Top, Paskalya’nın sunduğu "yeniden doğuş" mesajının tüm insanlığa umut ve huzur getirmesini diledi.

​ALANYA’DAN YÜKSELEN BARIŞ VE HOŞGÖRÜ RUHU

​Alanya’nın hoşgörü iklimine dikkat çeken Ahmet Top, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamlı gün, Alanya’nın kadim hoşgörü kültürünün bir kez daha dünyaya ilanı olmuştur. Akdeniz’in maviliğinden süzülüp Mahmutlar sokaklarına yayılan bu barış ruhu, farklı dillerin ve dinlerin bir sevgi çemberinde nasıl birleşebileceğini kanıtlamıştır. Alanya, sadece bir turizm şehri değil, aynı zamanda medeniyetlerin birbirine saygıyla kenetlendiği küresel bir kardeşlik limanı olduğunu bu muazzam tabloyla bir kez daha göstermiştir."

​PAPAZ KONSTANTİN VE CEMAATTEN DÜNYAYA MESAJ

​Papaz Konstantin tarafından yönetilen ayin, birlik ve beraberlik temennileriyle sona erdi. Ahmet Top, törenin ardından yaptığı değerlendirmede; "Tüm Ortodoks dostlarımızın Paskalya Bayramı’nı kutluyor, bu bereketli ve kutsal günün tüm dünyaya sükûnet ve barış getirmesini temenni ediyorum" diyerek Alanya’nın huzur ortamına vurgu yaptı.