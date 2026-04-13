​STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ İLE ÜRETİMDE YENİ DÖNEM

​Bölgenin iklim yapısına tam uyum sağlayan ve ekonomik değeri oldukça yüksek olan keçiboynuzunun modern tarım teknikleriyle buluşturularak yaygınlaştırılması hedeflenirken, dağıtılacak bu fidanlar sayesinde Alanya özelinden başlayarak Antalya’nın geneline yayılan güçlü bir üretim ağı kurulması amaçlanıyor. Tarım kampüsünde hazırlanan aşılı fidanlar, coğrafi işaretli ürünün hem kalitesini koruyacak hem de rekolteyi artıracak stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

​ÇİFTÇİYE MALİYET DESTEĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

​Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, üreticinin girdi maliyetlerini düşürmek ve kırsal bölgelerdeki istihdamı güçlendirmek adına bu tür desteklerin artarak devam edeceği vurgulanırken, 5 bin fidanın bölgedeki tarımsal çeşitliliğe büyük katkı sunması bekleniyor. Ücretsiz fidan dağıtımıyla birlikte Antalya, geleneksel değerlerini modern belediyecilik vizyonuyla daha güçlü bir şekilde geleceğe taşırken, aynı zamanda gelecek nesillere sürdürülebilir bir üretim mirası bırakmayı hedefliyor.