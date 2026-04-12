​Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bir süre önce kapatılan ancak Alanya Ziraat Odası ile Kestel ve Mahmutlar muhtarlıklarının yoğun girişimleri sonucu devralınan tarımsal sulama kanalında "pes" dedirten görüntüler kaydedildi.

​Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez öncülüğünde kurulan gönüllü ekibin, günlerce ter dökerek imece usulüyle temizlediği ve kullanıma hazır hale getirdiği kanal, kısa sürede çöp yuvasına dönüştürüldü. Temizlenen kanala özellikle muz atıkları ve evsel çöplerin atılması hem suyun akışını durdurdu hem de çevrede ağır koku ve görüntü kirliliğine yol açtı.

​‘BU MANZARA EMEĞE SAYGISIZLIKTIR’

​Ortaya çıkan tablo karşısında adeta isyan eden Muhtar Ahmet Sönmez, üreticilere ve mahalle sakinlerine şu sözlerle seslendi:

​"Mahmutlar Mahallemizde temizliği yapılan açık kanal sulama hattına ne yazık ki muz atıkları ve çeşitli çöpler bırakılmaktadır. Bu durum hem su akışını engellemekte hem de kötü koku ve görüntüye neden olmaktadır. Lütfen kanal içerisine muz artıkları ve hiçbir atık bırakmayalım. Temiz tutalım ki hem üretimimiz hem mahallemiz zarar görmesin."

​Sönmez, tarımsal üretimin can damarı olan bu kanalların korunması için vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini, aksi takdirde tıkanıklıklar nedeniyle bahçelerin susuz kalma riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi