Güney’in 5. kitabı “Osmanlı Padişahları Hakkında Herşey”, yayımlandı. Yazar daha önce “Türkiye’nin İlkleri (1919-2010)” ve “Türkiye’nin Ünlüleri” kitaplarının ardından, 2025 yılında “Türkiye’nin Yöresel Lezzetleri” ve genişletilmiş baskısıyla “Türkiye’nin İlkleri (1923-2023)” eserlerini yayımlamıştı.

PADİŞAHLARIN BİLİNMEYEN YÖNLERİ KİTAPTA

Şubat 2026’da yayımlanan “Osmanlı Padişahları Hakkında Herşey” adlı eserin alt başlığı “Padişahların İlkleri, Enleri, Sonları ve Bilinmeyenleri” olarak dikkat çekiyor. Kitapta Osmanlı padişahlarının hobileri, burçları, dönemlerine ait ilginç detaylar ve bilinmeyen yönleri ele alınıyor. Eserde ayrıca padişahların görev yaptığı sadrazamlar, sadrazamların lakap hikâyeleri, padişahların adlarının verildiği yapılar ve şehzadeler arasındaki akrabalık ilişkileri gibi birçok konuya da yer veriliyor. Osmanlı tarihine farklı bir bakış açısı sunan kitapta, tahta iki kez çıkan padişahlar, halife olan hükümdarlar ve “ilkler” ile “sonlar” gibi dikkat çekici başlıklar da bulunuyor.

‘YENİ KİTAPLAR YOLDA’

Yeni projeleri hakkında da bilgi veren Güney şunları söyledi: “Alanya Lisesi’nde okuduğum yıllarda, 1972 yılından itibaren Yeni Alanya Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi’nde muhabirlik yaptım. İlk şiir kitabımı 1974 yılında basıldı. Sadece Alanya’da satılan bu kitabımı (Bana Dost Merhabalar) saymazsak, 5. kitabım yayınlandı. Yeni kitap çalışmalarım devam ediyor. Basılmaya hazır 5 kitabım daha mevcut. 48 yıldır yaşadığım Ankara’ya bir gönül borcum vardı. 2011 yılından beri üzerinde çalıştığım Ankara yemek kültürünü ve yöresel lezzetlerini bir araya getirdiğim; ‘Ankara’nın Aşına Bak’ adlı kitabımla bu borcu ödeyeceğimi sanıyorum. 2027’de basılması planlanan ‘Genel Kültür ve Bilgi Yarışmalarına Hazırlık Kitabı’ ise, tahminen 5 cilt olacak ve yaklaşık 3 bin sayfadan oluşacak. Geçtiğimiz yıllarda, ‘Futbolun İlkleri’yle ilgili bir çalışmaya daha başladığımı söyleyebilirim.” (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi