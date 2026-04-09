MAHMUTLAR’IN GÜCÜ CHP SAFLARINDA BİRLEŞİYOR

​Alanya’nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar’da siyasetin nabzı CHP ile atıyor. Eski muhtar ve Belediye Meclis Üyesi kimliğiyle bölgenin sevilen isimlerinden biri olan yeni Başkan Cengiz Uğurkutu, göreve gelmesiyle birlikte mahalle örgütüne büyük bir ivme kazandırdı. Uğurkutu ve yönetiminin titiz çalışmaları meyvesini verdi; son katılım töreniyle birlikte toplam yeni üye sayısı kısa sürede 200 kişiye ulaştı.

​ROZETLERİNİ BAŞKAN UĞURKUTU TAKTI

​Aralarında Ahmet Gök, Emine Ögetbil, Ganime Candiyer Ögetbil, Aynur Çabuk, Mehmet Çoban ve Selahaddin Sandal gibi isimlerin de bulunduğu yeni üyelerin rozetlerini bizzat takan Başkan Uğurkutu, törende yaptığı konuşmada "Cumhuriyet" ve "Refah" vurgusu yaptı. Uğurkutu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Halkımız ilk ve son kalenin neresi olduğunu çok iyi biliyor. Cumhuriyeti yaşatmak için, Cumhuriyeti kuran partinin saflarında birleşiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 200’ün üzerinde vatandaşımızı ailemize kattık. Bu tablo, iktidara olan koşar adımlarımızın en somut göstergesidir."

​HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI TEK ÇATI: CHP

​Ekonomik zorluklara ve adalet arayışına dikkat çeken Uğurkutu, tüm vatandaşlara kapılarının açık olduğunu belirterek şu çağrıda bulundu: "Hayat pahalılığı altında ezilen, özgürlük, hak ve adalet arayan; eşit, yaşanabilir ve huzurlu bir ülke özlemi çeken tüm hemşerilerimizi partimize davet ediyorum. Yeni üyelerimizle moral buluyor, Mahmutlar’dan Türkiye’ye umut yayıyoruz."