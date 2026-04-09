​KRİTİK NOKTALARDA KOREGA BORU VE BÜZ ÇALIŞMASI

​Yaylalı Mahalle Muhtarı İbrahim Söylemez, yürütülen çalışmaların detaylarını paylaşarak mahallenin dört bir yanındaki faaliyetlere dikkat çekti. Söylemez; Akçataş Sokak, Söylemezli Sokak, Karakoyak ve Hacıtıraş mevkilerinde su tahliyesi ve altyapı güçlendirme amacıyla korega boru ve büz döşeme işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

​Sadece altyapı değil, üst yapı çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Muhtar Söylemez, mahalle genelinde bozulan yolların bakım, onarım ve yama çalışmalarıyla daha güvenli hale getirildiğini ifade etti.

​MUHTAR SÖYLEMEZ’DEN BAŞKAN ÖZÇELİK VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

​Yapılan hizmetlerden dolayı belediye yönetimine ve saha ekiplerine teşekkürlerini sundu.

Muhtar İbrahim Söylemez: "Sayın Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, Başkan Yardımcımız Murat Levent Koçak ve Başkan Danışmanımız Nazmi Zavlak’a, Mahmutlar Şantiye Müdürü Mustafa Yeni’ye, şantiye şefimize, çavuşlarımıza ve sahanın gerçek kahramanları olan personelimize çok teşekkür ederim." ifadeleri kullandı.