KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk özel radyosu First FM'in 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen kutlama programına katıldı. Programda KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ve çok sayıda Kıbrıslı gazeteci yer aldı.

Abdullah Öcalan yeni yerine taşındı! İmralı'dan dikkat çeken açıklama
Abdullah Öcalan yeni yerine taşındı! İmralı'dan dikkat çeken açıklama
İçeriği Görüntüle

KKTC'NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİYLE BULUŞTU

Kutlama programında KKTC'nin önde gelen siyasi isimleri ve Kıbrıslı meslektaşlarıyla bir araya gelen Dim, First FM'in 30 yıllık yayın hayatını kutladı. Etkinlikte, radyonun 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pasta hep birlikte kesildi.

B76487C6 8325 46Db A87E 162905Cb8D2F

DİM'DEN FIRST FM EKİBİNE TEBRİK

Programın ardından değerlendirmede bulunan Dim, radyonun kurucusu Ertan Birinci ve ekibini tebrik ederek organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dim, paylaşımında, "Kurucu Ertan Birinci dostumu ve ekibini bu harikulade program için gönülden tebrik eder, nice yıllar dilerim" ifadelerini kullandı.

94Ad9802 D7C9 4Dde 9A66 09A9E410A7F347D71204 17A1 4633 8958 7Cd01Ba27600Bb29C2F6 8B60 4F9B B62F F9F15310Dd46

Muhabir: Gülser Yiğit