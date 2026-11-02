KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk özel radyosu First FM'in 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen kutlama programına katıldı. Programda KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ve çok sayıda Kıbrıslı gazeteci yer aldı.

KKTC'NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİYLE BULUŞTU

Kutlama programında KKTC'nin önde gelen siyasi isimleri ve Kıbrıslı meslektaşlarıyla bir araya gelen Dim, First FM'in 30 yıllık yayın hayatını kutladı. Etkinlikte, radyonun 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pasta hep birlikte kesildi.

DİM'DEN FIRST FM EKİBİNE TEBRİK

Programın ardından değerlendirmede bulunan Dim, radyonun kurucusu Ertan Birinci ve ekibini tebrik ederek organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dim, paylaşımında, "Kurucu Ertan Birinci dostumu ve ekibini bu harikulade program için gönülden tebrik eder, nice yıllar dilerim" ifadelerini kullandı.