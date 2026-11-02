Alanya'da kasım ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların kış hazırlıkları hız kazandı. İlçe merkezinde klima ve elektrikli ısıtıcılar yaygın olarak kullanılırken, özellikle kırsal mahallelerde ve müstakil evlerde odun ile kömür sobaları da tercih ediliyor.

Ancak hangi ısınma yöntemi kullanılırsa kullanılsın, kış aylarında ortaya çıkan maliyetler aile bütçesinde önemli bir yer tutuyor.

ALANYA'DA ODUNUN TONU 8 BİN TL'YE KADAR ÇIKMIŞTI

Alanya'da 2025 yılının aralık ayında yayımlanan yerel piyasa haberine göre, soba ve şöminelerde kullanılan odunların ton fiyatı 7 bin ile 8 bin TL arasında değişiyordu.

Söz konusu dönemde meşe odununun tonu 8 bin TL, diğer ağaç türlerinden elde edilen odunların tonu ise yaklaşık 7 bin TL seviyesindeydi. Çuvalla satılan odunların fiyatları da 250 TL ile 500 TL arasında değişiyordu.

Bu rakamlar, özellikle kışlık yakacağını toplu olarak satın alan vatandaşlar için önemli bir maliyet anlamına geliyor.

2026-2027 kış sezonuna girilirken Alanya'daki bütün oduncuların uyguladığı ortak ve doğrulanmış bir güncel fiyat listesi bulunmuyor. Bu nedenle geçen yılın fiyatları, bugünün kesin satış fiyatları olarak değerlendirilmemeli.

2026 YILINDA ODUN FİYATLARI NE KADAR?

Antalya'da faaliyet gösteren bir yakacak satıcısının internet sitesinde yer alan fiyat listesine göre kuru çam odununun tonu 3 bin 900 TL, karışık odunun tonu 4 bin 200 TL, sobalık odunun tonu 4 bin 800 TL ve meşe odununun tonu 5 bin 500 TL olarak listeleniyor.

Aynı listede şöminelik odun çuvalı 450 TL, kırılmış meşe odunu çuvalı ise 600 TL olarak gösteriliyor.

Ancak bu rakamlar tek bir satıcının ilan ettiği fiyatlar. Listenin son güncelleme tarihi belirtilmediğinden fiyatların kasım ayı itibarıyla geçerliliği kesin olarak doğrulanamıyor.

Üstelik Alanya'daki yerel satış fiyatları, odunun cinsine, kuruluk oranına, satın alınan miktara ve nakliye mesafesine göre farklılık gösterebiliyor.

BİR TON ODUN ALAN AİLE NE KADAR ÖDÜYOR?

Alanya'da Aralık 2025'te bildirilen 7 bin ile 8 bin TL arasındaki ton fiyatları üzerinden hesaplama yapıldığında, yarım ton odunun maliyeti 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında değişiyor.

Bir ton odun alan vatandaşın yakacak için ayırması gereken bütçe ise aynı fiyatlar üzerinden 7 bin ile 8 bin TL'ye ulaşıyor.

Bu hesaplamalara nakliye ve taşıma giderleri dahil değil. Ayrıca bir ton odunun ne kadar süre yeteceği, evin büyüklüğüne, yalıtımına, hava koşullarına ve sobanın kullanım süresine göre değişiyor.

KÖMÜR SOBASI KULLANANLAR DA MALİYETİ HESAPLIYOR

Odunun yanı sıra kömürle ısınan aileler için de kışlık yakacak alışverişi önemli bir gider kalemi oluşturuyor.

Antalya için 2026 yılında yayımlanan piyasa referanslarında yerli linyit kömürünün ton fiyatı 6 bin 400 ile 9 bin TL, Soma kömürünün tonu 6 bin 800 ile 9 bin TL, ithal ısınma kömürünün tonu ise 9 bin ile 11 bin 500 TL arasında gösteriliyor.

Bu rakamlara göre yarım ton yerli linyit kömürü yaklaşık 3 bin 200 ile 4 bin 500 TL arasında bir maliyete karşılık geliyor.

Ancak söz konusu fiyatlar Antalya geneli için yayımlanan piyasa referansları olup Alanya'daki belirli bir satıcının kesin teslim fiyatı değil.

KLİMAYI GÜNDE 8 SAAT ÇALIŞTIRANLAR DİKKAT

Odun ve kömür sobası kullanmayan birçok Alanyalı ise kış aylarında klima ile ısınıyor.

Isıtma sırasında ortalama 1 kilovat elektrik tüketen bir klima, günde 8 saat çalıştırıldığında günlük 8 kWh elektrik harcıyor.

Bu kullanımın 30 gün sürmesi halinde yalnızca klimanın aylık elektrik tüketimi 240 kWh'ye ulaşıyor.

Evin diğer elektrikli cihazlarının tüketimi de eklendiğinde toplam fatura daha da yükselebiliyor.

Klimaların gerçek elektrik tüketimi ise cihazın enerji verimliliğine, dış hava sıcaklığına ve kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişiyor.

ELEKTRİKLİ ISITICI AYDA 300 KWH TÜKETEBİLİYOR

Elektrikli ısıtıcı kullanan vatandaşlar için de benzer bir durum söz konusu.

2 bin watt gücündeki bir elektrikli ısıtıcının günde 5 saat çalıştırılması, günlük 10 kWh elektrik tüketimi anlamına geliyor.

Aynı kullanımın 30 gün devam etmesi halinde yalnızca ısıtıcının aylık tüketimi 300 kWh'ye ulaşıyor.

Elektrik faturasında uygulanacak toplam bedel, tüketim miktarının yanı sıra abonenin tarifesine, vergilere ve diğer ücretlere göre değişiyor.

ODUN MU, KLİMA MI DAHA EKONOMİK?

Alanya'da kışın en ekonomik ısınma yönteminin hangisi olduğu, yalnızca yakıtın satış fiyatına bakılarak belirlenemiyor.

Isı pompalı klimalar, uygun koşullarda tükettikleri elektrik enerjisinin birkaç katı kadar ısı sağlayabiliyor. Bu nedenle klasik elektrikli ısıtıcılara göre daha verimli olabiliyor.

Odun sobalarında ise maliyet, kullanılan odunun kalitesine ve sobanın verimliliğine göre değişiyor.

Ayrıca odun sobasının satın alınması, baca temizliği, yakacakların taşınması ve depolanması gibi ek giderler de bulunabiliyor.

Bu nedenle aynı büyüklükteki iki evin kışlık ısınma giderleri arasında önemli farklılıklar oluşabiliyor.

SOBA KULLANANLARA HAYATİ UYARI

Kış aylarında odun ve kömür sobası kullanan vatandaşların yalnızca yakacak fiyatlarına değil, güvenlik önlemlerine de dikkat etmesi gerekiyor.

Düzenli temizlenmeyen bacalar, uygun olmayan soba bağlantıları ve yetersiz havalandırma karbonmonoksit zehirlenmesi riskini artırabiliyor.

Uzmanların genel güvenlik önerileri doğrultusunda soba ve bacaların düzenli kontrol edilmesi, sobanın bulunduğu ortamda yeterli havalandırma sağlanması ve uygun yakıt kullanılması büyük önem taşıyor.

Özellikle soba yanarken hava girişlerinin tamamen kapatılmaması ve sobanın üretici talimatlarına uygun kullanılması gerekiyor.

ALANYA'DA KIŞLIK ISINMA BÜTÇESİ ÖNEM KAZANDI

Alanya'da kış aylarının başlamasıyla birlikte elektrik, odun ve kömür giderleri vatandaşların bütçesinde önemli bir yer tutmaya hazırlanıyor.

Klima kullananlar artabilecek elektrik tüketimini hesaplarken, sobayla ısınan aileler de kış boyunca ihtiyaç duyacakları yakacak miktarını belirlemeye çalışıyor.

Özellikle dar gelirli aileler ve emekliler açısından ısınma giderleri, gıda ve kira harcamalarının yanında önemli bir bütçe kalemi oluşturuyor.

Vatandaşların yakacak alışverişi yapmadan önce farklı satıcılardan güncel fiyat alması, ürünün net ağırlığını kontrol etmesi ve nakliye dahil toplam maliyeti karşılaştırması öneriliyor.