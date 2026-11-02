Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde 1 Kasım 2026 Pazar günü sabaha karşı çıkan yangın, sahilde faaliyet gösteren bir su sporları işletmesinde maddi hasara yol açtı. Saat 04.00 sıralarında başlayan yangında işletmeye ait baraka kullanılamaz hale gelirken içeride bulunan bir jet ski de zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

OKURCALAR SAHİLİNDE SAAT 04.00'TE YANGIN ÇIKTI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre olay, Alanya'nın batısındaki Okurcalar Mahallesi sahilinde meydana geldi. B.İ.'ye ait su sporları işletmesinin barakasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Barakadan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

BARAKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ, JET SKİ HASAR GÖRDÜ

Yangının ardından yapılan ilk değerlendirmelerde işletmenin kullandığı barakanın tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Barakanın içerisinde bulunan bir jet ski de yangından zarar gördü.

İşletmede oluşan toplam maddi hasarın miktarı henüz açıklanmadı. Barakanın yeniden kullanılabilmesi için yapılması gereken işlemlere ve hasar gören deniz aracının durumuna ilişkin de kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili inceleme başlatılırken yangının hangi nedenle çıktığı henüz belirlenemedi. Elektrik tesisatı, işletme ekipmanları veya dış etkenlerden herhangi birinin yangına yol açtığına ilişkin doğrulanmış bir tespit bulunmuyor.

Yangının kesin çıkış nedeninin, olay yerinde yürütülen teknik incelemeler ve hazırlanacak rapor doğrultusunda açıklığa kavuşması bekleniyor.

YANGIN SONRASI RAPOR NASIL HAZIRLANIYOR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın yayımladığı teknik arama ve kurtarma hizmetleri iş akışına göre, olay yerine müdahale eden ekiplerin hazırladığı rapor, ilgili birim tarafından düzenlenerek arşivleniyor. Bu süreç, yangınlara ilişkin müdahale bilgilerinin resmî kayda alınmasını sağlıyor.

Belediyenin kamu hizmet standartları tablosunda, olay sonrası yangın raporu hazırlanmasına yönelik başvurular için azami hizmet süresi 7 gün olarak belirtiliyor. Ancak bu süre, Okurcalar'daki yangının nedeninin mutlaka 7 gün içinde kesinleşeceği anlamına gelmiyor.

SAHİLDEKİ İŞLETMELER İÇİN YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR

Okurcalar'da yaşanan olay, su sporları işletmelerinde kullanılan barakaların ve bu yapılarda muhafaza edilen ekipmanların yangın güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Özellikle elektrikli donanımların, yakıt içeren araçların ve yanıcı malzemelerin bulunduğu alanlarda uygun depolama koşulları ile düzenli teknik kontroller önem taşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmî bilgilendirmesine göre vatandaşlar yangın ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapabiliyor. Belediye, Mart 2026 tarihli açıklamasında Antalya genelinde 48 itfaiye istasyonu ve 678 personelle hizmet verdiğini duyurmuştu.

Okurcalar sahilindeki yangına ilişkin inceleme sürerken işletmenin yeniden faaliyete geçeceği tarih konusunda henüz açıklama yapılmadı.