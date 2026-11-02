Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, 29 Ekim 2026'da gerçekleşen 6,3 milyar dolarlık siber saldırının ardından milyarlarca dolarlık para çıkışıyla karşılaştı. Şirketin 1 Kasım'da yeniden başlattığı çekim işlemlerinin ilk 9,5 saatinde kullanıcılar 4,649 milyar dolarlık varlık çekti. Aynı dönemde yapılan yatırımlar düşüldüğünde net çıkış 3,64 milyar dolara ulaştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubunun bulunduğunu açıkladı.

BINANCE'TEN 9,5 SAATTE 3,64 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Binance'in 1 Kasım 2026 tarihinde X üzerinden paylaştığı verilere göre, uluslararası saatle 06.00 ile 15.30 arasında platformdan 4 milyar 649 milyon dolarlık para çekme işlemi gerçekleştirildi. Aynı zaman diliminde kullanıcılar borsaya 1 milyar 10 milyon dolar yatırdı.

Bu iki işlem arasındaki fark yaklaşık 3,64 milyar dolarlık net çıkışa karşılık geldi. Şirket, para çekme taleplerinin işlemlerin yeniden açıldığı ilk saatlerde yükseldiğini, ardından azalarak dengelenmeye başladığını bildirdi.

Binance'in 28 Ekim tarihli rezerv verilerine dayanan açıklamasına göre, şirketin yönetimi altındaki toplam varlıkların değeri yaklaşık 171 milyar dolardı. İlk 9,5 saatteki net çıkış, bu büyüklüğün yaklaşık yüzde 2,1'ini oluşturdu.

2 KASIM'DA ÇIKIŞLAR 6 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Kripto para sektörünü takip eden CoinDesk'in 2 Kasım 2026 tarihli haberinde, para çekme işlemlerinin yeniden başlamasının ardından Binance'ten gerçekleşen toplam net çıkışın yaklaşık 6 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. Bu rakam, şirketin ilk 9,5 saat için açıkladığı 3,64 milyar dolarlık tutardan daha geniş bir dönemi kapsıyor.

Aynı haberde, rakip kripto para platformları OKX'e yaklaşık 450 milyon dolar, Bybit'e ise 134 milyon dolar net giriş kaydedildiği belirtildi. Ancak bu paranın ne kadarının doğrudan Binance kullanıcılarından geldiğini gösteren kesin bir veri bulunmuyor.

Dolayısıyla farklı zaman aralıklarında açıklanan para çıkışı rakamlarının birbirinden ayrılması gerekiyor. Ayrıca net para çıkışı, doğrudan siber saldırıda çalınan tutarı değil, kullanıcıların yatırdığı ve çektiği varlıklar arasındaki farkı ifade ediyor.

FBI KUZEY KORE'Yİ SORUMLU TUTTU

ABD Federal Soruşturma Bürosu, 31 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı resmî siber güvenlik uyarısında, Binance'ten 6 milyar doların üzerinde dijital varlığın çalındığı saldırıyı Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor faaliyetleriyle ilişkilendirdi.

FBI'ın açıklamasına göre saldırganlar, ele geçirdikleri dijital varlıkları öncelikle Ethereum'a dönüştürmeye başladı. Yetkililer, sonraki aşamada merkeziyetsiz finans uygulamaları ve anlık takas hizmetleri üzerinden varlıkların izinin kaybettirilmeye çalışılabileceğini değerlendirdi.

FBI, ABD Gizli Servisi ve ABD Gelir İdaresi'nin kriminal soruşturma birimiyle birlikte hareket ederek saldırıyla bağlantılı kripto para cüzdan adreslerini kamuoyuna duyurdu. Kurum, dijital varlık hizmeti sağlayıcılarından bu adreslerle ilişkili işlemlerin engellenmesine destek vermelerini istedi.

2025'TEKİ BYBIT SALDIRISININ DÖRT KATINDAN FAZLA

Binance saldırısının büyüklüğü, kripto para sektöründe daha önce yaşanan güvenlik ihlalleriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor.

Şubat 2025'te Bybit kripto para borsasından yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dijital varlık çalınmıştı. Bu saldırı da Kuzey Kore bağlantılı siber suç faaliyetleriyle ilişkilendirilmişti.

Binance'e yönelik son saldırıda açıklanan 6,3 milyar dolarlık kayıp, Bybit olayındaki tutarın yaklaşık 4,2 katına karşılık geliyor. Bu karşılaştırma, 29 Ekim'deki saldırının neden kripto para tarihinin en büyük güvenlik ihlallerinden biri olarak değerlendirildiğini gösteriyor.

ÇALINAN VARLIKLARIN YÜZDE 95'İ YERİNE KONULDU

Binance yönetimi, saldırıdan etkilenen müşteri varlıklarının yaklaşık yüzde 95'ini yeniden karşıladığını açıkladı. Geriye kalan bölümün ise piyasada daha düşük likiditeye sahip dijital varlıklardan oluştuğu ve bunların temin edilmesinin zaman alabileceği belirtildi.

Şirket, saldırının mali sonuçlarını müşterilerine yansıtmayacağını ve eksik kalan varlıkların tamamını karşılayacağını taahhüt etti.

Binance'in açıklamalarına göre zararların karşılanması için şirket hazinesi, vadeli işlem sigorta fonu ve acil durum rezervleri dahil olmak üzere farklı kaynaklar kullanılıyor. Borsa, saldırının etkilerini gidermek amacıyla 6,34 milyar doların üzerinde kaynak ayırdığını duyurdu.

BITCOIN VE ETHEREUM ÇEKİMLERİ YENİDEN BAŞLADI

Siber saldırının ardından güvenlik gerekçesiyle durdurulan para çekme işlemleri, 1 Kasım Pazar günü aşamalı olarak yeniden açıldı.

Binance'in açıklamasına göre ilk aşamada Bitcoin, Ethereum ve diğer büyük kripto para birimlerinin bulunduğu 15 ağ ve varlık için çekim hizmetleri yeniden kullanıma sunuldu. Şirket, diğer ağların güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından işlemlerin kademeli olarak açılacağını bildirdi.

2 Kasım itibarıyla bütün kripto para birimleri ve ağlar için normal işleyişe tamamen dönüldüğü doğrulanmış değil. Kullanıcıların işlem yapmadan önce ilgili varlığın ve transfer ağının güncel durumunu kontrol etmesi gerekiyor.

SALDIRI BİR MÜHENDİSİN BİLGİSAYARINDAN BAŞLAMIŞ OLABİLİR

Binance'in ilk incelemelerinde, saldırganların bir mühendise ait ele geçirilmiş dizüstü bilgisayardan yararlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Şirketin aktardığı ön bulgular, bilgisayara yetkisiz erişim sağlanmasının ardından saldırganların sistemlerde izinsiz işlemler gerçekleştirebildiğine işaret ediyor. Bununla birlikte olayın teknik incelemesi henüz tamamlanmadığı için saldırının kesin başlangıç noktası açıklığa kavuşmuş değil.

Güvenlik ihlalinin Binance'in küresel platformu Binance.com'u etkilediği, ABD pazarına yönelik ayrı platformun ise olaydan etkilenmediğinin bildirildiği kaydedildi.

TÜRKİYE'DEKİ BINANCE KULLANICILARI ETKİLENDİ Mİ?

Türkiye'de kripto para yatırımı yapan kullanıcılar açısından en önemli konu, küresel Binance platformunda yaşanan saldırının yerel hesaplara ve varlıklara olası etkisi.

Binance'in açıkladığı 3,64 milyar dolarlık net çıkış, küresel platformun işlem verilerini kapsıyor. Bu tutarın ne kadarının Türkiye'deki kullanıcılara ait olduğuna ilişkin doğrulanmış bir dağılım açıklanmadı.

Ayrıca Binance.com ile Türkiye'de faaliyet gösteren Binance TR'nin operasyonel yapıları birbirinden ayrılıyor. Küresel platformda yaşanan güvenlik ihlalinin Binance TR kullanıcılarının varlıklarını doğrudan etkilediğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle küresel borsadaki saldırının Türkiye'deki bütün Binance hesaplarını etkilediği sonucuna varmak doğru değil.

KRİPTO PARA YATIRIMCILARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yaşanan güvenlik ihlali, kripto para yatırımcıları açısından borsaların saklama sistemlerini, rezerv açıklamalarını ve para çekme koşullarını yeniden gündeme getirdi.

Özellikle Alanya ve Antalya'da dijital varlık yatırımı yapan kullanıcıların, işlem gerçekleştirmeden önce kullandıkları platformun resmî duyurularını incelemeleri önem taşıyor.

Para çekme işlemlerinin yeniden başlaması, bütün ağlarda transferlerin sorunsuz çalıştığı anlamına gelmiyor. Kullanıcıların gönderecekleri kripto paranın ağını doğru seçmeleri, transfer durumunu kontrol etmeleri ve hesaplarında iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirmeleri güvenlik açısından önem taşıyor.

Ayrıca saldırı sonrasında ortaya çıkabilecek sahte destek mesajlarına, hesap doğrulama taleplerine ve para iadesi vaatlerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Özel anahtarların, kurtarma kelimelerinin ve hesap şifrelerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması temel güvenlik önlemleri arasında bulunuyor.

GÖZLER BINANCE'İN YENİ REZERV RAPORUNDA

Binance, saldırı sonrasında kullanıcı varlıklarının durumuna ilişkin güncel rezerv raporunu 2 Kasım Pazartesi günü yayımlamayı planladığını bildirdi.

Yeni raporun, saldırı sonrasında borsada kalan varlıkların büyüklüğünü ve şirketin açıkladığı rezerv durumunu değerlendirmek açısından önem taşıması bekleniyor.

Bununla birlikte rezerv raporları tek başına bir şirketin bütün yükümlülüklerini veya gelecekteki güvenlik risklerini ortaya koymuyor. Bu nedenle yatırımcılar açısından saldırının teknik inceleme sonuçları, para çekme hizmetlerinin tamamen açılması ve müşteri varlıklarının eksiksiz karşılanması sürecin temel başlıkları olmaya devam ediyor.